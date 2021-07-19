【高盛推介】美團急跌落後大市　資金積極部署博反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：美團近期站穩在290港元水平收市，但周一(19日)開市隨即失守290元水平，低開約2.1%後跌幅擴大，早段低見275元，為1周低位，落後大市。

有券商料美團今年次季收入可達415億元人民幣，按年升68%。而非通用會計準則下淨虧損則將擴大至51億元人民幣，主因是來自於期內對社區團購業務及冷鏈設備的投資增加所致。該行維持對美團「增持」評級，目標價360元。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於上周五(16日)獲資金轉向流入，有約1,120萬元。當中認購證佔約1,110萬元。而上周五流入牛證的資金則較集中在245至255元收回區域的產品。

淡熊方面，則見熊證於上周五亦獲資金轉向流入，有約150萬元，並集中在310至315元收回距離的產品。

觀察港股通資金流向，則見上周五北水轉向沽出美團，錄得約2億元資金淨賣出。

美團購證22735，行使價319.08元，2021年9月28日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。

美團購證15031，行使價333.53元，2021年9月23日到期，實際槓桿8.6倍，價外、進取選擇。

美團牛證66022，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，相近收回價近牛中街貨較低。

美團牛證60737，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，近38元收回距離遠牛。

美團沽證23799，行使價252.68元，2021年9月30日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。

美團沽證13541，行使價244.8元，2021年10月19日到期，實際槓桿6.1倍，價外。

美團熊證66052，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，市場上最貼價、最高槓桿熊證。

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