美商會：在港美企冀中港政府保證商業環境不受侵蝕

外國傳媒報道，在拜登政府發布一份有關在香港營運的風險警告後，美國公司希望得到中國的保證，中國將避免香港商業環境受到任何侵蝕，包括網際網絡接入方面的問題。

香港美國商會會長Tara Joseph周一(19日)表示，企業認為香港仍是一個很好的立足之地，但希望中國和香港政府可以保證，法律提供不受限制的網際網絡接入，並保障信息的自由流動。

她說：「香港的一個關鍵屬性是，你可以使用Facebook和任何其他你想使用的平台，所以我確實認為，政府認識到這一點很重要，並保持開放且宣稱會維持信息的自由流動。」

她發表評論先前，美國國務院上周五(16日)向在香港開展業務的企業發布諮詢公告，警告他們北京去年實施的國家安全法帶來的風險愈來愈大。該諮詢公告強調了一些風險，包括對數據隱私風險、涉及透明度和獲取關鍵業務信息能力的風險，以及跟受美國制裁的香港或內地實體或個人有業務往來的企業面臨的風險。

美國商會的Joseph表示，商業諮詢公告之中沒有太多讓在香港經營的公司感到驚訝的內容，但它仍然起到了警醒作用。

她說：「美國政府發布商業諮詢公告是不尋常的，所以這種事情讓那些不了解香港正在經歷的變化或新常態的人驚醒。對於我們的會員公司和這裡大多數公司來說，我們已經經歷這些一段時間了，所以我們非常了解當地正在發生的事情並調整自己以為應對。但風險確實也在增加。」