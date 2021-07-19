金發局：港金融變化中尋機會　理財通初期以低風險產品為主

美國就本港營商環境向美企發風險警告一事，香港金融發展局主席李律仁表示，不同人有表達意見的自由，惟在地觀察才能看清事實。他又認為，中美關係的改變有正面亦有負面影響，香港能從變化中尋找機會發展，相信本港作為國際金融中心的地位及營商環境不會受到影響，亦有海外企業商會及代表表明香港環境優越且具商機。展望未來，香港長遠的成功需視乎人才、法治、清晰的監管等因素，以及與世界其他地方互聯互通，而香港在這些方面發展良好。

大灣區跨境理財通料快將推出，金發局董事會成員丁晨表示，跨境理財通初期將以低風險產品為主，這些產品在香港已有豐富的種類，相信理財通推出後，將有充足的產品提供予內地客戶進行投資。開戶方面，她認為政策有機會維持放鬆，證券業有可能可以處理開戶，有助香港與內地金融市場的融合。董事會成員韋安祖指出，未聽聞有國際金融機構正準備離開本港，現時亦有很多美資和國際企業正申請在內地開設金融企業牌照。至於本港吸引投資者的因素，包括與內地的聯繫、法治、專業服務等則未有改變。

至於人行推出的數碼人民幣將進行公眾測試階段，董事會成員賴智明指，該局去年已成立相關工作組，與金管局研究數碼人民幣在香港的跨境應用。

金發局今日(19日)發表年報，回顧財政年度2020年4月至2021年3月期間的工作。該局行政總監區景麟指出，該局迅速應對因疫情而不斷變化的全球社會經濟環境，並會進一步在研究、市場推廣和人才發展的領域工作，以保持香港作為全球金融中心的獨特優勢。

期內，該局共發表9份研究報告，並提出相關政策建議，包括香港與粵港澳大灣區的聯通及離岸人民幣業務；香港成為環境、社會及管治(ESG)的區域樞紐的發展策略；發展家族辦公室業務；拓展A股市場聯通渠道；探討央行數碼貨幣(CBDC)以及集團稅務虧損寬免機制等。

於人才發展上，該局管理的金融服務業創職位計劃(FIRST)，從去年9月推出以來，已創造1500份工作職位，其中超過90％的職位已成功填補，惠及約750名合資格僱主。除了業界人士講座系列及就業資訊日外，該局還擴大其人才拓展計劃，為參與的大專院校學生提供機會觀摩高層管理人員，並親身體驗金融業界領袖的工作。