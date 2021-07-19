油價跌逾1% 道期挫逾200點
2021年07月19日 16:13
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美匯指數升上92.87；港匯見7.7691；離岸人民幣(CNH)報6.4874；美元兌日圓報109.86；歐元企1.1780，英鎊處1.3724。金價日內高見1,817美元，最新回落至1,804美元。油價挫逾1%，布油報72.65美元，紐油報70.78美元。歐股早段偏軟，英股跌至兩個月新低，道指期貨跌245點。
●港股顯著回吐，恒生指數收報27,489點，跌514點或1.84%。國企指數跌穿萬點關，收報9,958點，跌194點或1.91%；科技指數收報7,431點，跌182點或2.39%，主板成交1,428億港元。內外交困的中資科技股沽壓持續，美團挫5.02%，阿里巴巴跌3.25%，騰訊跌2.57%，京東集團跌2.82%。小米集團跌0.53%。https://bit.ly/3wPswrt
-被銀行申請凍結財產，中國恒大收市跌16.22%。系內股份全線捱沽，恒大物業跌13.38%；恒大汽車跌19.09%；恒騰網絡跌11.76%。
●滬綜指收跌不足1點，外資淨買入逾43億人民幣。https://bit.ly/36LG2SA
●中概股赴美上市敲起喪鐘，分析料10年內將近絕迹。
●傳意大利時裝品牌Etro被收購6成股權，估值45億元。
●大摩警告勿開心太早！全球經濟復甦面臨兩大風險...
●訪客銳減！東京吉卜力美術館眾籌千萬日圓紓困，一日達標。
●傳電商Bukalapak上市籌117億元，勢成印尼最大IPO。
●華爾街大淡友：股市及比特幣高危，黃金是入市良機。
●未來3個月逾3,000億元股份解禁，中資科技股恐續探底。
●發改委：組織第三次生豬中央儲備收儲，穩定市場預期。
-發改委：上半年核准固產投項目40個，涉2,464億人幣。
●美商會：在港美企冀中港政府保證商業環境不受侵蝕。