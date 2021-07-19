港女愛炒股！女性投資者按年增逾五倍　90後佔多數

富途控股(美股:FUTU)發表針對香港女性投資趨勢報告發現，年輕女性很早就開啟投資之路，富途的女性投資者年齡分布中以80及90後女性佔多，其中40%為90後的女性，28%為80後的女性，00後則佔整體2%。截至2021年第一季，富途的女性投資者按年增加逾5倍，主要集中在90後。

報告指出，富途女性投資者於投資選擇上，大多傾向傳統投資產品，各年齡層由70前至00後均有逾九成人選擇投資正股，比投資衍生產品及基金及多；女性投資者的風險承受能力普遍與年齡成反比，例如70後及更年長的女性傾向投資基金；而90後的女性相對其他年齡層願意承受較高投資風險，偏向投資波幅較大的衍生產品。

表現回報方面，女性投資者的實力不容小覷，報告顯示近兩成獲利投資者回報率超過50%，而年輕的00後的女性在賺取高回報率的比例上表現最好，有11.5%的00後女性收益率達100%以上，即帳面價值翻倍。

富途從投資狀況分析，70後及更年長的女性傾向投資港股市場，當中58%的交易來自港股；相反，00及90後等較年輕的香港女性客戶熱愛美股市場，分別錄得92%及91%的交易金額來自交易美股。相比之下，80後交易港股及美股次數相若，但當中88%的交易額仍集中於美股市場，顯示她們投放了更多的資金於美股市場進行交易。可見70後較熱愛港股市場，而美股則較受年輕一族追捧。女性10大熱門交易個股中，7間為美國上市公司，特斯拉高踞榜首，第二及第三位分別是富途控股及遊戲驛站，其餘熱門個股包括蔚來、小米集團、AMC院線、Palantir Technologies、保利協鑫能源、蘋果公司及阿里巴巴。

報告分析了2020年11月30日至2021年5月30日期內，富途香港女性投資者投資行為趨勢，從投資者年齡、投資組合及回報等，剖析本港女性在疫市下的投資趨勢，助市場捕捉女性投資大軍衍生的機遇。