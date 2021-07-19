證監會公開譴責BIT Mining Limited違反收購守則
2021年07月19日 16:41
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香港證監會公開譴責BIT Mining Limited(前稱500.com Limited)(美股:BTCM)違反《公司收購及合併守則》下關於特別交易的規則。
在2021年1月28日，樂透互娛(08198)公布BIT Mining擬進行股份認購，而該項目一經完成，便會觸發作出強制全面要約的責任。於要約期內，BIT Mining在2021年2月，向身兼樂透互娛股東的BIT Mining董事兼股東羅文新，發行約8,557.29萬股A類普通股，令羅氏在公司的投票權由3.78%增加至19.9%。該公司其後於2021年4月向羅氏發行6.5萬股A類優先股，令他的投票權進一步增加至61.72%。
向羅文新作出的兩次股份發行均構成《收購守則》規則25所指的特別交易，及該等發行都是在未經執行人員同意的情況下完成。此外，BIT Mining沒有就該等交易在《收購守則》的規限下產生的影響取得其專業顧問的意見。BIT Mining承認違反《收購守則》及就違規行為致歉，並同意接受對其採取的紀律行動。
證監會提醒有意利用香港證券市場的從業員及人士，應根據《公司收購、合併及股份回購守則》行事，當中包括在有需要時徵詢專業意見。專業顧問應確保其客戶明白及遵守兩份守則。如對兩份守則的適用範圍有任何疑問，應盡早諮詢執行人員的意見。