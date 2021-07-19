證監會公開譴責BIT Mining Limited違反收購守則

香港證監會公開譴責BIT Mining Limited(前稱500.com Limited)(美股:BTCM)違反《公司收購及合併守則》下關於特別交易的規則。

向羅文新作出的兩次股份發行均構成《收購守則》規則25所指的特別交易，及該等發行都是在未經執行人員同意的情況下完成。此外，BIT Mining沒有就該等交易在《收購守則》的規限下產生的影響取得其專業顧問的意見。BIT Mining承認違反《收購守則》及就違規行為致歉，並同意接受對其採取的紀律行動。

證監會提醒有意利用香港證券市場的從業員及人士，應根據《公司收購、合併及股份回購守則》行事，當中包括在有需要時徵詢專業意見。專業顧問應確保其客戶明白及遵守兩份守則。如對兩份守則的適用範圍有任何疑問，應盡早諮詢執行人員的意見。