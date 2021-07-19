證監會吊銷中順證券沈振偉牌照10個月

香港證監會暫時吊銷中順證券期貨行政總裁、董事、負責人員兼洗錢報告主任沈振偉的牌照10個月，由2021年7月15日起至2022年5月14日止。另暫時吊銷中順負責人員兼董事盛欣牌照7個月，由2021年7月15日起至2022年2月14日止。

證監會早前因中順在2015年4月至2017年10月期間沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定而對其施加制裁，而上述的紀律行動乃源於該項制裁。

證監會發現，中順的缺失乃歸因於沈振偉及盛欣沒有履行他們作為中順負責人員及高級管理層的職責所致。沈氏亦沒有履行他作為中順洗錢報告主任的職責。

同時發現，二人沒有確保中順制定及執行充分而有效的內部政策和程序，以偵察、處理和審批現金存款和第三者資金轉帳；自行遵循及／或勤勉盡責地監督中順的職員確保他們遵循中順有關現金存款和第三者轉帳的政策及程序；及確保中順就可疑現金存款和第三者資金轉帳進行適當的查詢，及／或匯報予聯合財富情報組。

證監會在決定採取上述紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括中順所犯監管違規事項的嚴重性，以及他們在解決證監會的關注事項時表現合作。