運費癲升供應鏈陷災難　美企慘況一文睇晒！

疫苗接種率提升，環球經濟強力反彈，惟劇烈增長的市場需求令供應鏈陷入緊張，尤其貿易量上升，導致全球航運費率飆升，企業承擔的運輸成本亦隨之增加。美國重型設備業者William Taylor直指，供應鏈面臨災難，除運輸費瘋狂上升外，即使接到訂單，供應鏈亦沒有信心滿足其需求。

外媒報道，重型機械設備商Taylor Group創辦人William Taylor上周出席參議院商務委員會舉行的聽證會時表示，該公司生產線一直運作，惟原材料供應商及運輸公司出現30%到75%的漲價，最糟糕的是，雖然接到訂單，但供應鏈沒有信心滿足需求。而這並非個案，美國成千上萬的製造商都面臨此狀況。

William Taylor指出，運輸費率飆升的壓力最為沉重，供應不足及需求旺盛同時出現，航運費率已升了3.5倍，該公司一直在尋找替代方案，但所有的運輸成本都提高很多，勞動力短缺亦影響運作，失業津貼令許多人不想重返工作崗位。

共和黨參議員Roger Wicker則指，供應鏈的控制權落入少數的國家中，使得許多美國企業受到干擾，這是我們所經歷的現況。

儘管如此，航運產業分析師多半認為，只能等待市場需求緩解後才有可能好轉，最快要等到2022年，標普全球普氏貨櫃貨運市場專家George Griffiths則認為，下一季運費即使沒有上升也會保持現在的高檔，而且肯定不會從現在的水準下跌。