變種病毒來襲　趙耀庭：投資者將保持謹慎和保守

新冠肺炎變種病毒Delta導致疫情反彈，資產管理公司景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭認為，投資者考慮到疫情變化，加上企業第二季及上半年業績期，全球主要股票指數本周可能面對挑戰。

他認為，投資者將保持謹慎和保守，在市場評估完疫情和企業盈利結果對經濟影響之前，美國10年期國債孳息率應處於區間波動。另外，市場對美國企業盈利的普遍預期可能過於正面，而對中國以至亞太地區的盈利普遍預期顯得較為保守。短期內，隨着投資者偏好疫苗接種率較高的經濟體，可能會看到資金繼續從新興市場流向發達市場。

他指，即使歐盟和英國面對新冠肺炎確診數字上升，但由於疫苗接種進度良好和更具吸引力的估值，該行仍然看好這兩個市場。值得留意的是，年初至今，共同基金流入歐洲股市的資金是2015年以來最強，而歐盟區內超過66%的成年人已接種至少一劑疫苗，49.1%的成年人已完成疫苗接種，預計變種病毒Delta的傳播，不會導致重大的經濟封鎖措施，因為疫苗已證明有效預防重症。

貨幣政策方面，趙氏表示，歐洲央行近期將通脹目標從「接近但低於2%」，上調至「2%附近」，意味着即使美國開始收緊貨幣政策，歐盟貨幣政策仍將保持非常寬鬆，認為可增持英國和歐盟風險資產，包括股票和高收益債券。