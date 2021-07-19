憂疫情打擊經濟　道指挫830點　波音跌逾5%

美股跌勢加劇，道指挫830點，至33,857點；標指挫79點，至4,247點；以科技股為主的納指挫219點，至14,208點。被稱作華爾街「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數升26.34%，報23.31。港股外圍方面，恒指夜期報27,210點，跌259點；低水280點。

憂變種病毒擴散使經濟復甦受阻，紐約期油每桶報68.16美元，跌5.08%；布蘭特期油亦大跌4.51%，每桶報70.27美元。Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler警告，對變種病毒的憂慮，將減緩甚至逆轉復甦的努力，並正在打壓市場風險偏好。

資金湧入債市避險，美國10年期國債孳息率大跌10個點子，報1.192厘。個股方面，飛機製造商波音大跌5.57%，報205.6美元；高盛亦挫3.6%、摩根大通挫3.37%。

【21︰33】憂慮變種病毒擴散打擊全球經濟復甦，加上油價下挫拖低能源股，美股周一(19日)早段跟隨外圍下挫，道指挫527點，至34,160點；標指挫58點，至4,269點；以科技股為主的納指挫192點，至14,235點。紐約期油報每桶68.69美元，跌4.34%。

能源股西方石油挫4.32%至24.82美元；埃克森美孚挫2.79%至55.72美元。郵輪股重創，嘉年華郵輪挫4.54%至19.96美元；皇家加勒比挫3.83%至69.61美元。

中資電動車股亦受壓，蔚來汽車挫3.55%；理想汽車挫2.84%；小鵬汽車挫3.16%。

此外，視像會議軟件公司Zoom周日宣布以全股票形式收購雲端顧客服務軟件供應商Five9，代價147億美元。Five9股價早段漲4.68%；Zoom則跌2.86%。

事實上，雖然投資者似乎對大市非常樂觀，但不能忽視一些不利訊號。據FactSet資料顯示，截至上周四止，只有約49%標指成分股處於50天移動平均線以上，比率較平均值低，亦遠低於數月前超過90%的比率。長期大淡友、對沖基金經理David Tice警告，從標指到大型科技股到比特幣，現在入市投資都非常危險。他指出，就未來盈利而言，目前股市定價過高，有40%的回調風險，不值得為了3%至5%的短期回報而冒險，尤其擔心大型科技股和俗稱FAANG的5大科技股。