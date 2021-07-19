樓價UPDATES：二手需求勁　買家不惜「啃稅」搶入

市場置業需求強勁，買家不惜「啃稅」增購單位，屯門悅湖山莊有家庭客為方便照顧年邁母親，於同座多購1伙自用，需付樓價15%新住宅從價印花稅，涉逾90萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山景雅花園高層F室，實用面積約712方呎，兩房間隔，買家為外區用家，原業主開價約1,550萬元，議價後以約1,430萬元成交，呎價約20,084元。原業主於2015年4月以約1,150萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約280萬元，升值約24%。

●鰂魚涌華蘭花園翠蘭閣中層D室，實用面積約410方呎，兩房間隔，以780萬元成交，呎價約19,024元。據悉，原業主於2018年5月以約750萬元購入單位，持貨約3年帳面獲利約30萬元，僅升值4%。屋苑暫有16個二手放盤，入場價由718萬元起。

●西灣河嘉亨灣1座高層E室，實用面積約493方呎，兩房間隔，外望鯉魚門海景，近日以1,202萬元沽出，呎價約24,381元。據悉，原業主於2018年3月以約1,068萬元購入單位，持貨約3年帳面獲利約134萬元，物業升值約13%。

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九龍區

●將軍澳中心2座低層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，原開價810萬元，減價10萬元或約1.2%，以800萬元成交，呎價約17,204元。原業主於2009年7月斥資266.8萬元入市，現帳面獲利533.2萬元。

●茶果嶺麗港城8座低層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，享泳池園景，最初開價780萬元，放盤約3個月，議價後以768萬元成交，實用呎價約14,855元。

●黃大仙豪苑1座中層E室，實用面積約333方呎，一房間隔，原開價560萬元，放盤一星期減價14萬元或約2.5%，以546萬元成交，實用呎價約16,396元。據了解，原業主於2012年購入單位，作價250萬元，持貨9年帳面獲利296萬元，單位升值1.2倍。

●紅磡黃埔花園2期15座低層B室，實用面積約389方呎，兩房間隔，業主叫價758萬元，減價28萬元，以730萬元易手，實用呎價約18,766元。買家屬於外區上車客，睇樓一星期迅速入市。

●奧運站帝柏海灣3座中層F室，實用面積約469方呎，兩房間隔，以1,210萬元放售，3個月後獲區內客洽購，減價60萬元，以約1,150萬元成交，實用呎價約24,520元。原業主於2000年8月以約262.1萬元購入單位，帳面賺約887.9萬元，升值近3.4倍。

●長沙灣The Campton錄首宗租賃成交，單位為中層H室，實用面積515方呎，兩房間隔，成交月租23,000元，實用呎租約44.7元。原業主於2020年以840萬元入市單位，現享約3.3厘租金回報。

●長沙灣泓景臺7座高層C室，實用面積約737方呎，三房連套房間隔，放盤約3星期，原叫價1,450萬元，減價35萬元或約2.4%，以1,415萬元沽出，實用呎價約19,199元。

●美孚新邨本月暫29宗成交，平均實用呎價約14,155元，屋苑3期吉利徑8號頂層單位，實用面積約451方呎，兩房間隔，原放盤叫價660萬元，調減12萬元，以648萬元成交，減幅約1.8%，實用呎價約14,368元。

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新界區

●西貢金璧花園單號屋，實用面積約1,085方呎，三房間隔，以1,230萬元零議價連車位成交，實用呎價約11,336元。

●馬鞍山迎海．駿岸8座高層C室，實用面積491平方呎，2房2廳間隔，單位原叫價918萬元，放盤1個月，減價13萬元，終獲買家以905萬元承接，實用面積呎價18,432元。

●馬鞍山新港城L座高層6室，實用面積約338方呎，兩房間隔，以688萬元易手，實用呎價約20,355元。原業主於2012年以285萬元購入單位，持貨9年帳面獲利403萬元，升值約1.4倍。

●大圍名城5座中層SD室，實用面積約737方呎，三房連套房間隔，以月租28,000元租出，實用呎租約38元。新租客為4名內地女學生，只睇單位相片及片段，即以預繳一年租金方式承租。

●沙田第一城46座低層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤3個月，原叫價580萬元，減價14.2萬元，以565.8萬元沽售，實用呎價18,612元。據了解，原業主於2018年6月以500萬元購入上址，持貨3年帳面獲利65.8萬元，升值12%。

●沙田偉華中心本月暫錄約2宗成交，包括2座中層E室，實用面積約358方呎，兩房間隔，議價後以650萬元易手，實用呎價約18,156元。

●沙田玖瓏山月瓏閣3座中層B室，實用面積約958方呎，三房連套房間隔，議價後以1,378萬元易手，實用呎價約14,384元。原業主於2015年以1,419萬元購入單位，持貨約6年帳面蝕讓41萬元左右離場。

●大埔康樂園18街雙號屋，實用面積約1,628方呎，開價約3,100萬元，減價至2,800萬元沽出，實用呎價約17,199元。原業主於2012年7月以1,900萬元買入單位，持貨約9年帳面獲利約900萬元，升值約47.4%。

●粉嶺名都7座中層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，議價後以12,000元獲承租，實用呎租約30.1元。新租客為3名內地女學生，只睇單位相片，便決定預繳一年租金租用。

●粉嶺綠悠軒本月錄約2宗成交，屋苑7座中層A室，實用面積約445方呎，兩房間隔，開價約610萬元，以600萬元獲承接，實用呎價約13,483元。原業主於2018年以512.8萬元購入單位，持貨38年帳面獲利87.2萬元，升值約17%。

●元朗溱柏9座低層D室，實用面積約643方呎，兩房套房間隔，叫價748萬元，議價後以738萬元成交，實用呎價約11,477元。買家首次置業，原業主2018年2月以642萬元購入單位，帳面獲利96萬元。

●元朗尚悅11座高層J室，實用面積約402方呎，兩房間隔，放租約兩周獲租客以1.23萬元租入，實用呎租約30.5元。

●屯門悅湖山莊8座中層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價638萬元，減33萬元，以605萬元成交，呎價約10,220元。買家為家庭客，本身有自置物業，為方便照顧年邁母親，故在同座多購1伙，需付樓價15%新住宅從價印花稅，涉約90.75萬元。

●荃灣海之戀‧愛炫美5C座高層B室，實用面積約524方呎，兩房間隔，設開放式廚房，享海景，叫價1,100萬元，減價20萬元，以1,080萬元成交，實用呎價約20,611元。原業主於2017年8月以831萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利249萬元。

●荃灣萬景峯2座中層C室，實用面積約831方呎，三房連套房間隔，以1,640萬元沽出，實用呎價19,735元。原業主於2013年3月以1,030萬元購入單位，持貨8年帳面獲利610萬元，升值約59%。

●荃灣海濱花園海霞閣中低層E室，實用面積約422方呎，兩房間隔，以639.8萬元沽出，呎價約15,256元，買家為同區分支家庭客。

●葵涌夾屋浩景臺4座中層C室，實用面積約736方呎，三房間隔，放盤1個月後獲外區客接洽，業主不設議價空間，以788萬元零議價成交，實用呎價約13,540元。