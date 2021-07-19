業主移民現劈價潮！灝景灣低市價3至4%　杜智臺平5%四客爭

二手市場交投活躍，但個別移民業主近日仍願意平賣單位。青衣灝景灣套三房海景單位，放盤超逾一年，原業主趕移居英國，終減價至1,475萬元轉手，低市價3至4%。灣仔杜智臺同類兩房放盤，同時獲四組客爭購，剛售560萬元，低銀行估價約5%。

美聯李貫甡稱，上述灝景灣6座低層H室，實用面積約853方呎，享海景，早於去年5月開價1,600萬元放售。區內客睇樓數月，原業主因移民加大減幅，累減125萬元沽出，呎價約17,292元。

港島區移民盤更出現搶購情況。中原周世康指出，杜智臺兩房單位叫價普遍達600萬元以上，而上述A座中層D室，實用面積約354方呎，原業主因急移民，於本月8日僅以580萬元放售，約一星期內已獲多組客出價洽，再降價20萬元售出，呎價約15,819元。

市場消息透露，沙田第一城一個兩房單位，實用面積約284方呎，原先開價約500萬元，由於上層單位曾發生事故，加上原業主擬因移民，降至490萬元獲承接，呎價約17,254元，屬罕見低於「5球」買賣。

此外，有收租業主為套現願意損手離場。中原周家傑稱，沙田玖瓏山月瓏閣3座中層B室套三房戶，實用面積約958方呎，租約屆滿後，減價28萬元至1,378萬元售，呎價約14,384元，原業主持貨約6年，帳面蝕約41萬元。

市場連錄多宗蝕使費成交。中原陳振裕指，上環聚賢居2座中低層F室三房戶，原業主2018年6月以1,575萬元購入，剛獲用家以1,580萬元購入，期內帳面僅升值5萬元。該行袁顯岸又表示，紅磡黃埔花園2期15座低層B室兩房戶，原業主換樓沽貨，售價730萬元，約3年帳面僅賺7萬元。

相反，上車需求推動，部分新界上車盤樓價再創新高。中原胡耀祖稱，馬鞍山新港城L座高層6室，實用面積約338方呎，以688萬元易手，呎價約20,355元，呎價約兩星期兩度破頂。美聯梁榮貴續稱，同屋苑H座高層7室賣718萬元，料屬同類兩房樓價新指標。

該行吳惠斌稱，東涌影岸‧紅B座極高層G室，剛售745萬元，料創全區一房單位新高，實用面積約446方呎計，呎價約16,704元。