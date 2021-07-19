懶理警示！美商會指港仍具優點　貿戰蔓延亞馬遜趕絕華企

拜登政府上周五向在港營運的美國企業發出警示，聲稱在港營商風險愈來愈高後，香港美國商會發聲明，羅列香港仍具優點，其會長早泰娜（Tara Joseph）接受外媒訪問時稱，希望內地及香港政府能向企業作出保證，商業環境不受任何侵蝕，並保障訊息自由流動。

她表示，香港的優勢之一在於能繼續自由使用Facebook等網絡平台，希望政府能意識到這點。由於在網絡安全法等領域，香港與內地仍存在分別，但未來情況或變，故政府應為此作出保證和承諾。對於多數人而言，他們不把美國政府發出的警告解讀為「要立即離開香港」，而商會本身近期亦在港添置了物業，會繼續長期留守，惟承認中美關係緊張「令人擔心」。

她亦稱，早前美國政府的公告無太多令人驚訝的內容，多數美資外商已經歷了相關風險一段時間，非常了解詳情，並已為此調整應對，只是風險確實正在增加。

本地商界方面，香港總商會總裁梁兆基稱，未有會員憂慮或減少在香港投資及營運，目前也見不到很大的營運風險。商界對於如何掌握營運風險甚為成熟，會留意不同政府所發出的警告，企業也會針對自身營運風險進行內部評估。他認為，港府需多向外推廣，並提到早前有部分獨立跨國機構進行的評估中，對香港有客觀的看法，港府可引用相關內容，向外界解釋實際商業環境。

香港金融發展局主席李律仁表示，香港國際金融中心的地位乃至營商條件皆無變，在人才、法治、清晰監管及與內地互聯互通等因素，更是其他地方少見的優勢。財經事務及庫務局局長許正宇斥美國政府的警告無視事實，一系列數據已反映香港金融地位堅如磐石。

●貿戰殺到電商 亞馬遜破紀錄趕絕華企

中美貿易角力沒完沒了，輪到跨境電商受殃及。據報，總部位於美國的全球電商「一哥」亞馬遜近日連番封殺中國商家，原因是這些商家涉及「刷好評」等違規活動，被稱為深圳「坂田五虎」、「華南城四少」等大型跨境電商企業先後遭到打擊。另據聞約20萬個買家帳號已在封殺名單上，封號潮將持續至9月底。

報道指，從5月開始，亞馬遜陸續針對內地跨境電商進行整治，這些電商企業主要銷售產品至外國，涉及操縱用戶虛假評論、不當收集個人資料、外導流量等違規操作。有遭封殺的商戶透露，此行動乃「史無前例」。消息指，有亞馬遜內地業務高層希望去美國總部，為被封殺的賣家溝通和解，卻遭到拒絕。在此之前，總部拒絕溝通的情況從未發生過。

據內媒報道，深圳知名跨境電商當中，除了以坂田為基地的「坂田五虎」外；還有以華南城為基地的賽維、傲基、通拓、有棵樹，合稱「華南四少」。其中，傲基、通拓旗下的多個產品品牌，都已遭到亞馬遜封號。而有棵樹近期也表示，公司有近340間網上店舖被封、1.3億元人民幣資金被凍結。

報道引述業界指，每逢旺季前夕，亞馬遜都會封殺涉及違規行為的帳號，而今年的封號潮突升級，涉及大量業務規模達百億級別的企業，個別電商每暫停一分鐘，損失金額以萬元人民幣計。一旦大規模封號波及中小賣家，行業將面臨大洗牌。

有棵樹母公司、於深交所掛牌的天澤信息公告顯示，今年以來有棵樹的在職員工數目，從年初近2,800人下降至約1,400人，其中主管級別以上離職人員近280人。另有電商廣告公司指出，封殺對跨境電商是致命打擊，因內地市場很難消化無法出口的產品，而且銷往海外的產品往往能賺取較高利潤。