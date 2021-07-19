新盤UPDATES：收票反應熱烈　有項目輕微加價

新盤陸續部署開盤，有屯門新盤「收飛」反應熱烈，加推13伙單位，加幅約1至2%。另洋房新盤獲購買力支持，新界和港島洋房接連錄得成交，其中，後者成交價更逾8,500萬港元。

●屯門上嵐加推2號價單 加價1至2%

由建灝地產發展的屯門上嵐，周一(19日)加推第2號價單，涉及13伙，該批單位繼續可享有最高16%折扣優惠，折實售價由514.61萬港元起，折實平均呎價約19,541元。

該公司投資部經理鄭智榮表示，今次加推的單位全為一房戶，實用面積由265至290方呎，折實售價由514.61萬至569.27萬元。是次價單入場單位為3樓G室，實用面積265方呎，折實售價514.61萬元，呎價約23,193元。

鄭指出，第2號價單大部份單位屬於高層單位及享有開揚景觀，撇除樓層及景觀等因素後，新價單加幅溫和，增幅約1%至2%，若市場反應持續良好，集團會考慮短期內再推出新一張價單，而項目之銷售安排將於短期內公布。

此外，項目上周六(17日)起正式接受認購登記，連日反應熱烈，截至昨晚8時，共錄逾360個認購登記。

●元朗峻巒平台連天台戶 以2238萬招標形式售出

●元朗珀爵售出12號洋房 成交價2596萬元

元朗珀爵售出12號洋房，實用面積1,967方呎，連208方呎平台及125方呎花園，成交價2,596.44萬元，呎價約13,200元。

●清水灣洋房玥廬售出5號屋 成交價8588萬元

華懋集團位於清水灣的洋房項目玥廬，周一(19日)透過招標售出5號屋，實用面積3,275方呎，花園及天台面積分別961方呎和1,187方呎，以8,588萬元成交，呎價約26,223元。

●西半山巴丙頓山複式售7134萬元

新鴻基地產旗下西半山巴丙頓山錄得本月第2宗成交。項目21樓和22樓頂層C室，實用面積1,512方呎，連590方呎天台及一個車位，透過招標形式以7,134萬港元售出，呎價約47,183元。

據成交冊顯示，今次成交價為項目的次高紀錄，其於2018年12月時，曾以9,440萬元售出21樓和22樓頂層A室單位，為最高價成交。

●新盤銷售強勁 匯璽III連錄2宗成交

市區新盤具競爭力，新鴻基地產旗下西南九龍匯璽III連錄2宗成交。據一手銷售資訊網資料，該盤第6座55樓D室，實用面積393方呎，以1,209.65元售出，呎價約30,780元。

另一售出單位為同座的38樓D室，實用面積393方呎，成交價為1,133.36萬元，呎價約28,839元。

●屯門帝御·嵐天再錄成交 504.95萬元售

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·嵐天售出T6座3樓12室，實用面積346方呎，成交價504.95萬元，呎價約14,594元。