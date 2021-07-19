【產經評論】美商背叛中資撤　拜登衰運剛開始

美國總統拜登上任半年，與華關係不斷惡化，中國不再存幻想，主動開啟金融脫鈎，為在美中概股進行「撤僑」。美國乾脆以牙還牙呼籲美企「撤港」。問題是，美國經濟危機四伏，變種病毒已令近日確診激增，又遇上史無前例的熱浪及山火，反觀中國經濟增長穩定，美企在商言商，實難捨14億人的市場，怎能隨意在港「撤僑」，足見美國內部分裂。拜登諸事不順，內外受挫，惡運恐才剛開始！

雖然前總統特朗普多番針對中概股，但美國投資界充耳不聞，興趣絲毫不減，全因貪婪的華爾街大班樂見客似雲來，輕輕鬆鬆袋走巨額佣金。商界唯利是圖延續至拜登政府，單是今年上半年，共有37家中概股在美上市，已超過去年全年34家，即使上周五警告在港營商有風險，商界一於反應平淡，顯見美國政府的執行力和影響力不外如是！

相比中國盡顯體制優越，所謂「被動不如主動」，既然與美關係無轉機，索性趁滴滴事件封殺中概股赴美門路，推動金融脫鈎，讓企業知敬畏，曉形勢，充分展現政府應有的執行力和影響力，確保上下一心辦好大事。要知道，去年全球獨角獸企業500強中，中國數量和估值皆居世界第一，若中企不赴美，對華爾街而言誠屬「噩耗」，必然會向拜登政府施壓，最終是誰怕誰？

亦因如此，內地可藉企業力量鞏固香港國際金融中心地位，美資要麼參與，要麼離場，悉隨尊便！結果就是美企顯然難以放棄，觀乎商會的回應，是期望中港政府保證商業環境不受侵蝕，猶如向拜登大潑冷水。誠然，當內地完成整頓科技界，產業有望在更健康的環境下成長，相信全球投資者皆歡迎這些優質企業上市，可美資要參與，就要來港，足見長遠是美國金融市場競爭力減弱，而非香港，這與美國財長耶倫最新批評前朝政府向中國商品徵收關稅是損害美國消費者利益，猶如「異曲同工」，皆是初時貌似威武，數年後回望，實質是搬石砸腳。

過去美企獨霸全球，美元信用獨特，美股不愁土生土長的優質企業上市，華爾街自然不用發愁。奈何今時今日美股估值之高已嚴重透支未來，無限放水和政府開出一張張的巨額救市支票，令財赤達天文數字，美元信用大打折扣。一旦眼前的通脹形勢被證實是錯判，足以令美股泡沫爆破，經濟驟然陷滯脹，這個爛局，聯儲局、華爾街與一眾美企怎不了解？故這些年美國政府雖奉反華政策，但美資對中國資產的投資熱度有增無減，所謂反華路線，只是安撫民眾而已。

踏入7月，歐洲世紀水災、英國不顧一切開放隨時爆疫、東盟確診個案無緩和、澳洲擴大封城、日本奧運會能否圓滿閉幕更是未知數，拜登的盟友統統自顧不暇，所謂聯盟一盤散沙。早前有大淡友警告本月下旬恐釀大冧市，導火線是美國政府錯判經濟及通脹，適逢印度神童重申全球由目前起衰到11月，華府應自省內部危機，切忌一語成讖！