美股道指收市瀉725點　納指標指齊挫逾1%

憂慮變種病毒擴散打擊全球經濟復甦，加上油價下挫拖低能源股，美股周一(19日)全線下挫。道指收報33,962點，跌725點或2.09%；標指收報4,258點，跌68點或1.59%；納指收報14,274點，跌152點或1.06%。

事實上，雖然投資者似乎對大市非常樂觀，但不能忽視一些不利訊號。據FactSet資料顯示，截至上周四止，只有約49%標指成分股處於50天移動平均線以上，比率較平均值低，亦遠低於數月前超過90%的比率。

長期大淡友、對沖基金經理David Tice警告，從標指到大型科技股到比特幣，現在入市投資都非常危險。他指出，就未來盈利而言，目前股市定價過高，有40%的回調風險，不值得為了3%至5%的短期回報而冒險，尤其擔心大型科技股和俗稱FAANG的5大科技股。

憂變種病毒擴散使經濟復甦受阻，國際油價周一大跌逾7%。Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler警告，對變種病毒的憂慮，將減緩甚至逆轉復甦的努力，並正在打壓市場風險偏好。

股份消息方面，視像會議軟件公司Zoom周日宣布以全股票形式收購雲端顧客服務軟件供應商Five9，代價147億美元。Five9股價急升5.92%；Zoom全日跌2.15%。