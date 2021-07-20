美國國債走勢「異常」　對沖基金也押錯注！

雖然美國經濟復甦步伐向好，加出通脹預期升溫，美國國債一般會遭到拋售，但由於新冠肺炎變種病毒「Delta」引發投資者對經濟增長的擔憂，導致美債走勢「異常」，連對沖基金也押錯注！

對沖基金數周來一直在增加對較長期美國國債的淡倉押注，期待隨着數據顯示經濟復甦，再通脹交易有望回到正軌。外媒報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據顯示，上周槓桿基金在20年期和30年期美國國債期貨的淨淡倉總計達到今年2月以來最高位。

不過，美債價格卻大漲，10年期國債孳息率周一(19日)自2月以來首次跌破1.2厘，且已是連續第4個月下降，將成為新冠疫情爆發以來的首次。

美債息下降，主要由於市場對經濟前景擔憂，並導致全球股市下跌。管理着大約9,680億美元資產的PGIM Fixed Income首席投資策略師兼全球債券主管Robert Tipp表示，市場似乎看得更遠，並認為最終將回到通脹和增長均受到遏制的狀態。

Nuveen固定收益策略主管Tony Rodriguez表示，經濟增長前景令人擔憂，總體而言正進行「避險調整」。