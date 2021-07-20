林嘉麒：美股估值亮起危險信號

港股陰晴不定，每個星期變化極大。上星期末恒指一度反彈至28,200點水平，惟周一就再度失守10天線水平，連同早前黃金比率反彈支持27,700點也同告失守，更收於27,500點以下。恒指距離250天線（27,162點）再度收窄至只差300多點，假如再下試牛熊線而失守的話，恒指下望又低至25,500點。港股表現飄忽，投資者要捕捉短線入市位，或短炒出貨絕不容易。

事實上，全球疫情近期轉壞，投資者更會小心審視美國本周企業財報與經濟數據。美國上周公布的7月份消費者信心指數意外下降，跌至五個月低點，消費者對物價上漲日益擔憂，導致大型商品購買條件急劇惡化。不過，6月零售銷售數據超預期，增長0.6%，反映消費者需求依然強勁，奈何這是滯後數據，對大市投資氣氛幫助不大。

另一方面，外圍正值美股估值在高位，同時對通脹及疫情的憂慮，假如今次中期業績支撐不起估值，或再次觸發較大規模調整。有分析指，美股的估值已經升至互聯網泡沫時期以來的最高水平，目前周期調整市盈率（Shiller P/E ratio）高達37.68倍，較美國1987年黑色星期一和1929年黑色星期二還要高，走勢是過去20年間前所未見。

同時，以巴菲特指標（Buffett Indicator）衡量現況，將股票市場總估值與美國GDP對比，已是完全超標，除了遠高於科網年代外，而且超越兩個標準差，比率飆升到232%。數字反映了估值之高及高得有多離譜。

央行貨幣政策成關鍵

要市場承受高估值，貨幣政策相當關鍵。在聯儲局議息前，本周焦點為歐洲央行的行動。相較於美國，歐元區通脹壓力還算緩和，給予歐央行空間繼續維持鴿派立場。事實上，6月歐元區通脹壓力有所減緩，同比漲幅為1.9%，低於5月的2%。不過，早前歐央行宣布調整通脹目標，將中期通脹目標從「低於但接近2%」調整為2%，並強調向上或向下偏離目標都是其不希望看到的，這是20年來的首次調整。

再者，歐央行行長拉加德已經開始放風，稱貨幣政策即將看到新的調整，明年或有最新寬鬆政策推出。她亦同時暗示，當前緊急刺激計劃結束後，明年可能會出台新的措施來支持歐元區經濟。她預計，歐央行目前規模1.85萬億歐元（2.2萬億美元）的債券購買計劃將「至少」實施到明年3月，接着會「過渡到新模式」。目前市場普遍預期，歐央行將在會議上持續釋放鴿派信號。更何況歐洲疫情明顯反彈，歐元區經濟復甦再遇上挑戰，鴿派氣味濃厚，相信轉口風機會極微，估計由歐央行放鴿，然後到聯儲局你放我又放的行為下，期望恒指可守到26,800點水平，屆時雙底成功築成後，有望擺脫近期弱勢。

獨立股評人 林嘉麒