中國銀河國際：滴滴相關應用下架　關注數據安全

繼「滴滴出行」被下架之後，七月九日，中國國家互聯網信息辦公室再發通報，「滴滴企業版」等二十五款應用程式(App)存在嚴重違法違規收集使用企人信息問題；依據中國《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架「滴滴企業版」等25款App；要求相關營運者嚴格按照國家法律和相關規定進行整改；各網站、平台不得為「滴滴出行」和滴滴企業版等二十五款已在應用商店下架的App提供訪問及下載服務，目前，滴滴等App已在各大應用商店下綫，已下載用戶仍可正常使用。

是次對滴滴實行網絡安全審查的主要依據是《網絡安全審查辦法》(以下簡稱《辦法》」，該辦法由內地國家網信辦、發改委、工信部、公安部、財政部及央行等十二個部委聯合制定，於2020年六月正式實施；其審查對象主要是國家關鍵基礎設施營運商，內容重點主要是對涉及影響或可能影響國家安全的關鍵信息基礎設施的產品和服務，進行網絡安全審查。滴滴作為網約車運營平台，涉及公路運輸這一重點行業領域。此外，滴滴供應鏈側採購產品與服務可能涉及辦法中提及的核心網絡設備、高性能計算機和服務器、大容量存儲設備、大型數據庫和應用軟件、網絡服務安全設備、雲計算服務等。因此，滴滴被審查整改不可避免，理應使其數據與設備等安全性符合國家監管要求。

滴滴基於其服務性質，涉及多方面的包括但不限於位置信息等較為敏感的個人信息，而拒絕用戶使用其基本功能服務，對所涉及地圖導航、網約車等39類常見App的必要個人信息，而拒絕用戶使用其基本服務，對所涉及地圖導航、網約車等39類常見App的必要個人信息範圍做出了明確界定。《數據安全法》也於今年六月通過人大常委會，將於九月開始實施，安全性的保障與提升勢在必行，保護的力度、廣度和深度都在不斷增加。

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