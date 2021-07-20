利標全年經營虧損擴大至2.22億美元

期內，北美洲業務面臨嚴峻挑戰，經營虧損由去年的5,900萬美元，擴大至2.04億美元。該金額佔集團期內經營虧損之91.9%。

同時，歐洲業務的經營開支減少48.5%，令經營虧損收窄至3,600萬美元，去年同期虧損4,800萬美元。

以不同業務模式營運的全球品牌管理業務則錄盈利增長50%，至1,800萬美元。

秋季及年底假期是北美洲及歐洲批發業務的傳統旺季。新冠肺炎在當地迅速蔓延，令尤其是美國的消費需求受壓，北美洲業務的財務狀況因而受到沉重打擊。截至期末，北美洲業務錄得重大經營虧損，導致該業務的流動資金嚴重不足。

秋季及年底假期之後，3至6月的春季通常是出貨淡季，因此維持業務的現金流亦減少。這段時期的資金緊張，加上市場猜測流動資金壓力對北美洲批發業務造成之影響，導致供應商收緊信貸條款。在供應商要求加快付款的同時，北美洲業務亦正需要為即將到來的秋季及年底假期旺季出貨籌措資金。

此外，有關出售南韓「Spyder」品牌業務，公司未能與貸方達成任何協議以將全部或部分所得款項淨額保留於集團，因此集團無法將所得款項淨額的任何部分用於其業務營運，包括北美洲業務。

至於全球重組工作方面，集團繼續探索增加流動資金的措施，包括透過出售或減持資產，而貸方已要求集團加快落實有關措施以償還其尚未償還的銀行債務。