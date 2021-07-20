陳蓓敏：5G發展向好　電訊股受惠

7月中旬過去，全球經濟政局仍見不穩，新冠病毒未受控。高傳染性的Delta變種病毒，在印度蔓延。新興國家受虐新增個案以萬計，多個國家騷亂頻生。屋漏兼逢夜雨，西歐多國遭洪水破壞，約有190人死亡。德國受影響較大，德國財長將在周三內閣會議上，提出一項3億歐元緊急援助計劃。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。客户及作者持有港交所，另作者持有中國電信)