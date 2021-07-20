陳蓓敏：5G發展向好 電訊股受惠
2021年07月20日 07:30
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7月中旬過去，全球經濟政局仍見不穩，新冠病毒未受控。高傳染性的Delta變種病毒，在印度蔓延。新興國家受虐新增個案以萬計，多個國家騷亂頻生。屋漏兼逢夜雨，西歐多國遭洪水破壞，約有190人死亡。德國受影響較大，德國財長將在周三內閣會議上，提出一項3億歐元緊急援助計劃。
美國上周連環再出招，先制裁中聯辦多名副主任，再對企業發出香港商業警告。項莊舞劍，志在沛公。當然真正被攻擊對手是中國。內地進一步加強審查滴滴出行，多個重要部門，向滴滴展開網絡安全審查。上周五滴滴股價於美國跌3.16%，收報11.97美元。港股受新經濟板塊拖累，曾跌約600點，整體氣氛偏弱。市場估計，中國未來兩季經濟數據見放緩，關注本周公布貸款市場報價利率。港交所(00388)上周曾失守500元關口，隨後受中國考慮豁免香港上市的公司在數據安全上審查，港交所立即拗腰而上做好。昨日股價仍見强勢，市場憧憬中概股回歸帶動。
跟隨國家未來5G發展計劃，提升民生服務，加速數碼化經濟，創新智慧型布局，中國電信(00728)和聯通(00762)共同公布兩家企業計劃採購24萬個基站，最高投票限價為205億元人民幣(下同)。中國電信公布回歸A股，有利集團融資增本，強化實力。集團發盈喜，預計上半年淨利潤增長約26%至28%，不多於180億元。營收約逾2,100億元，增長一成左右。建議吸納，向上阻力位為3.6元，向下支持位為2.74元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。客户及作者持有港交所，另作者持有中國電信)