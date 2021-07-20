陳正犖：中國高息債或受惠於本輪寬鬆政策

雖然增長低於預期，但內地第二季復甦仍有進展。6月最新數據顯示，工業資本開支和家庭消費等自然增長動力如預期般加快。預期工業投資和消費將取代房地產和出口成為未來主要增長動力，但總體而言，增長反彈高峰或已經過去。

同時，亦注意到新動力面臨不明朗因素。飆升的材料價格，正在侵蝕製造商尤其是中小企業的利潤，從而損害他們的生產、補貨和資本支出。目前愈來愈相信，疫情對消費的不明朗影響可能比預期的要長，維持2021年第三季和第四季經濟或按年增長6%和5.1%的預測，2021年全年增長預測為8.7%。

財政政策存在更多不確定性，但相信沒有必要大幅收緊貨幣政策。鑑於增長動力和金融穩定面臨風險，人行不會在下半年加息，也不希望在岸利率大幅上升。內地6月社會融資躍升至3.67萬億元人民幣，幾乎是去年同期兩倍，遠高於預期。不同渠道中，重點突出是債券發行。地方政府債券發行躍升至7,470億元人民幣，較1至5月平均速度加快逾倍。繼5月收縮1,340億元人民幣後，6月公司債券發行達到3,700億元人民幣。重振信貸市場對於恢復對經濟的信心非常重要。從2020年11月到2021年6月，新增信貸相對經濟總值比率，收縮了7個百分點。這拖累了中國股市估值顯著下降。這指標見底或代表今年稍後時間中資股估值或回升。

債市是企業和地方政府債券發行復甦的主要直接受益者。投資者一直擔心其他高槓桿發行人的信用風險。信貸寬鬆不太可能讓他們擺脫困境，但可以讓他們有更多時間「消化」問題。中國高息債信貸息差，從5月底的820個基點顯著擴大至7月初的1200個基點，是自2020年5月以來最闊水平，放鬆政策或有助信貸息差收窄。因此將中國高息債視為本輪寬鬆政策的主要機會之一。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖