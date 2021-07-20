港移民潮闖高峰　對股市有何啟示？

眨眼港股又落番27,400點水平，誠如筆者之前所言，始終28,000點樓上的蟹貨區龐大，若短期仍未能突破，後市插穿27,000點，直墮26,000點水平的機會頗大。筆者都係嗰句，有錢可以忍忍手，若手持重倉就逢反彈減磅，又或者開淡倉做對沖。總覺今夏不會平靜，大家要緊握扶手！

昨日傳來一大型內房股被內地銀行申請凍結財產，消息拖累其股價急挫16%，同系股份股價亦普遍急跌。相關公司已表明會反過來提訴訟，但老實講，若然當地法院受理，相信唔少債主都為怕「蝕底」會搶先申請將呢位債仔的財產凍結，咁呢位債仔要再尋求新融資，就難上加難。更大鑊的係，若然呢家大型內房企業都出事，非單只整個內房行業都會大震盪，人人自危，更甚的是拖累各大銀行債主，或者要為相關貸款作撥備，咁就真係分分鐘引發金融系統性風險。

7月中生效的內地降準覆蓋來得大時間又來得早，是否預先為呢場大動盪作補底緩衝，只有政策者才知道。如今中國科技股在整頓，港股本已冇運行，再來個內房債務炸彈可能隨時大爆發，難怪眼見等執平貨的人愈來愈多。

最近股友閑談間，聽到唔少親友移民的消息，令人不勝唏噓！在全球爭奪人才的年代，香港呢次移民潮對經濟長遠競爭力殺傷力有幾大，筆者都唔敢想，就寄望政府做番啲嘢吸納新血作補充。回想起1997年香港移民潮，當年唔少人趕回歸前移民，高峰時股市同樣企在高位，可翌年就是亞洲金融風暴，恒指腰斬。

筆者在想，若然今次港股走勢如1997年翻版，即未來十二個月，恒指大冧市，相信今次股災起因唔係亞洲，而係美國。至於係純綷因美股世紀爆泡引發，抑或在地緣政治上，中美有大型衝突，就要做事後孔明了…

東網產經專欄作者 帥哥