歐美股市急挫　紐油狂瀉逾7%

●美匯指數升至92.89；港匯跌至7.7709；離岸人民幣(CNH)報6.4944；美元兌日圓處109.54；歐元企1.1793，英鎊弱見1.367。金價見1,810美元。布油跌至68.79美元，紐油報66.88美元。比特幣跌至3.1萬美元。道指期貨升逾百點。

-國際商業機器(IBM)第二季收入按年增3%至187.5億美元，好過市場預期。公司股價盤後升3.62%，報142.91美元。

-監管風暴未完！天鵝到家傳暫停赴美上市。

-內地媒體引述數據指，截至7月19日，今年共有38家中國企業在美股上市，當中有24隻跌穿招股價，比率達到63%。

●美國總統拜登表示，相信美國通脹升溫只是暫時性，並稱他已經向聯儲局主席鮑威爾表示，尊重聯儲局的獨立性。

●即月恒生指數夜期收報27,215點，跌254點，低水275點，成交20,631張。

●港股ADR指數收報27,255點，跌233點或0.86%。

●紐約9月期油收報每桶66.42美元，跌5.39美元或7.51%；布蘭特9月期油收報每桶68.62美元，跌4.97美元或6.75%。

●紐約8月期金收報每安士1,809.2美元，跌0.3%，連續兩日下跌。

●英國富時100指數收報6,844點，跌163點或2.34%；法國CAC指數收報6,295點，跌164點或2.54%；德國DAX指數收報15,133點，跌407點或2.62%。

●外媒報道，為應對中國在印太地區持續擴張經濟及軍事勢力，澳洲電信巨擘Telstra宣布，考慮收購巴布亞新幾內亞、斐濟、諾魯、薩摩亞、東加和瓦努阿圖等6國的移動網絡，而澳洲政府將對收購項目提供融資協助。

●拜登政府上周五(16日)向在港營運的美國企業發出警示，聲稱在港營商風險愈來愈高後，香港美國商會發聲明，羅列香港仍具優點，其會長早泰娜(Tara Joseph)接受外媒訪問時稱，希望內地及香港政府能向企業作出保證，商業環境不受任何侵蝕，並保障訊息自由流動。

-財經事務及庫務局局長許正宇於網誌中發表題為「真金不怕洪爐火」的文章，回應美國政府向在港經營的美國企業和個人發出的「商業警告」。