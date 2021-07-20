兩項目被暫停預售 恒大股價再瀉近16% 華置陪葬
2021年07月20日 09:54
東網電視更多新聞短片
中國恒大(03333)壞消息不絕，系內股價及債券連日下瀉。中國恒大早段再挫15.8%，至6.91港元的逾4年低位，暫跌幅收窄至11%。恒大汽車(00708)暫跌逾14%；恒騰網絡(00136)跌逾14%；連發盈喜的恒大物業(06666)都跌逾5%。
此外，恒大債券亦受壓，「19恒大02」跌超5%；「19恒大01」跌逾2%，「15恒大03」跌逾4%。恒大2025年到期的美元債每1美元面值下跌2.2美仙，至56美仙。
內媒報道，湖南省邵陽市住建局發出通知，稱恒大蓄意逃避監管，即日起至10月13日，暫停旗下恒大未來城項目及恒大華府項目的預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款。而昨日亦傳出有內地銀行申請凍結恒大財產的消息。
值得一提是，恒大股份遭洗倉，直接拖累劉鑾雄(大劉)任前主席的華人置業(00127)股價亦連日下瀉。該股繼周一跌逾4%，今早再挫8.7%，低見3.15元。
華置去年底止持有8.6億股恒大，佔後者6.49%權益。華置本月上旬又披露，按恒大6月30日收市價(10.12元)作初步評估，料今年上半年公平值變動所產生的未變現虧損約41.1億元，將錄為其他全面支出，而其恒大持股的公平值變動累計未變現虧損短短半年飆5.26倍至約48.9億元。