【高盛推介】滙豐受壓　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股近期連日受壓，當中周一(19日)跌約2.3%，周二(20日)早段繼續下跌，低見41.7港元的5個月低位後跌幅收窄，為連續第5日下跌，累計至今跌逾6%。

滙豐控股將於下月初公布今年第2季業績，有券商料核心除稅前利潤約49億美元，按年升90%，大致合符市場預期，並料將派0.1美元的股息。該行給予滙豐控股「買入」投資評級，目標價51.7元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低吸納好倉，當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約360萬元。認沽證則於周一獲資金轉向流入，而若以過去5個交易日計，則共錄得約210萬元資金流入。

牛熊證方面，則見周一部署牛證的資金沽出41元以上收回價的產品，並有部分轉倉至41元以下收回價的產品。而周一流入熊證的資金則集中在47元以下收回價的貼熊。

滙豐控股購證16458，行使價46.73元，2021年9月28日到期，實際槓桿18.6倍，高槓桿。

滙豐控股購證17794，行使價48.55元，2021年12月10日到期，實際槓桿12.5倍，價外、中期、低街貨。

滙豐控股牛證66596，收回價38.88元，行使價37.88元，換股比率100，槓桿比率9.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

滙豐控股沽證13023，行使價41.95元，2021年9月21日到期，實際槓桿10.4倍，貼價、低街貨。

滙豐控股熊證54139，收回價50元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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