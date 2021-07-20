【瑞通推介】全場最貼恒指熊證有大手掃入

2021年07月20日 11:51
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對新冠肺炎變異病毒擴散及其對全球經濟影響憂慮加劇，道指隔晚收報33,962點，重挫725點或2.1%。
    恒指周一(19日)最多瀉607點，收報27,489點，跌514點或1.8%。周二(20日)早段一度先跌後回升，高位重上27,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾9,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,800萬元，反映投資者看好港股將出現技術反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。
    香港交易所周一微跌0.4%收市，報522元，跌幅少於大市。市場續憧憬將有更多內地企業改赴香港上市，股份周二早段先低後高，520元失而復得，留意即市可否挑戰上周五(16日)高見的531元，10天線(約500元關)可視作短線支持。周一有逾560萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾370萬元淨流出。
    小米集團手機出貨量超越蘋果成為全球第二，有券商指海外需求超預期，提高小米本年至2023年出貨量預測。小米周一微降0.5%收市，報28.1元，周二早段於28元附近整固。周一有約180萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾220萬元淨流出。
    資金周一在跌市下流入中資電訊股。中國電信的A股發行將於周四(22日)上會，有券商指集團上月宣布提高派息比率，預計其現金流足以應付未來增加的派息，將其列為行業首選。另集團發布自主5G全網通品牌手機。中電信周一曾飆逾7%，高見3.2元的52周高位，收市維持6%的升幅，報3.16元，結束3個交易日跌勢。周二早段略回，暫守3.1元。周一有約2.4億元北水淨買入中電信。輪證資金流方面，近60萬元淨流入其好倉。
    中移上日盤中曾升抵49元，收升0.8%於48.45元，6個交易日累升3.7%。周二早段低位守48元。周一有逾2.7億元北水淨買入中移，是淨流入最多港股。輪證資金流方面，分別有逾210萬和逾50萬元在周一淨流入其好倉和淡倉。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指輕微價外、短期購證(18405)，行使價30,000點，2021年9月到期，實際槓桿25.3倍。價內、極短期沽證(18412)，行使價27,600點，2021年8月到期，實際槓桿18.8倍。
    港交所輕微價外、中短期購證(22492)，行使價583.88元，2021年11月到期，實際槓桿10倍。輕微價外、中短期沽證(16603)，行使價453.8元，2021年12月到期，實際槓桿8.4倍。
    小米輕微價外、短期購證(12562)，行使價30.05元，2021年10月到期，實際槓桿8.6倍。輕微價外、中短期沽證(14437)，行使價25.88元，2021年11月到期，實際槓桿5.5倍。
    中電信輕微價外、中年期購證(16599)，行使價3.6元，2022年1月到期，實際槓桿4.9倍。
    中移輕微價外、中短期購證(15409)，行使價51元，2021年12月到期，實際槓桿8.9倍。貼價、短期沽證(18292)，行使價45.88元，2021年9月到期，實際槓桿13.4倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(68058)，收回價27,000點，槓桿比率42.8倍。牛證(65804)，收回價26,860點，槓桿比率48.8倍。熊證(68537)，收回價28,140點，槓桿比率26.8倍。熊證(68088)，收回價27,788點，槓桿比率38.4倍。
    港交所牛證(66472)，收回價485.08元，槓桿比率12倍。熊證(60396)，收回價563.88元，槓桿比率11.6倍。
    小米牛證(65873)，收回價25.8元，槓桿比率10倍。熊證(69168)，收回價31.38元，槓桿比率6.6倍。
    中移牛證(69045)，收回價46元，槓桿比率18.5倍。熊證(57572)，收回價52.88元，槓桿比率6.3倍。
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