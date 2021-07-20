【瑞通推介】全場最貼恒指熊證有大手掃入

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對新冠肺炎變異病毒擴散及其對全球經濟影響憂慮加劇，道指隔晚收報33,962點，重挫725點或2.1%。

恒指周一(19日)最多瀉607點，收報27,489點，跌514點或1.8%。周二(20日)早段一度先跌後回升，高位重上27,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾9,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,800萬元，反映投資者看好港股將出現技術反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。

香港交易所周一微跌0.4%收市，報522元，跌幅少於大市。市場續憧憬將有更多內地企業改赴香港上市，股份周二早段先低後高，520元失而復得，留意即市可否挑戰上周五(16日)高見的531元，10天線(約500元關)可視作短線支持。周一有逾560萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾370萬元淨流出。

小米集團手機出貨量超越蘋果成為全球第二，有券商指海外需求超預期，提高小米本年至2023年出貨量預測。小米周一微降0.5%收市，報28.1元，周二早段於28元附近整固。周一有約180萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾220萬元淨流出。

資金周一在跌市下流入中資電訊股。中國電信的A股發行將於周四(22日)上會，有券商指集團上月宣布提高派息比率，預計其現金流足以應付未來增加的派息，將其列為行業首選。另集團發布自主5G全網通品牌手機。中電信周一曾飆逾7%，高見3.2元的52周高位，收市維持6%的升幅，報3.16元，結束3個交易日跌勢。周二早段略回，暫守3.1元。周一有約2.4億元北水淨買入中電信。輪證資金流方面，近60萬元淨流入其好倉。

中移上日盤中曾升抵49元，收升0.8%於48.45元，6個交易日累升3.7%。周二早段低位守48元。周一有逾2.7億元北水淨買入中移，是淨流入最多港股。輪證資金流方面，分別有逾210萬和逾50萬元在周一淨流入其好倉和淡倉。

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