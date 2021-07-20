【產經直播】環球股市有幾危？
2021年07月20日 11:59
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新冠變種病毒在全球擴散，市場擔心影響經濟復甦，觸發恐慌情緒，環球股市上演「黑色星期一」，情況有幾危？如果想分散風險防範大調整，有何策略？高息ETF是好選擇？
要數近期逆市奇葩，贛鋒鋰業(01772)是其中之一。該公司積極布局上游鋰資源，日前公布收購加拿大一個鋰鹽湖項目，股價周一(19日)盤中創歷史高位，高見158.5元。在新能源車發展帶動下，背後產業鏈的相關公司亦水漲船高，如鋰電池股受惠於鋰價持續向上等，投資者可從何入手？
Global X 中國半導體ETF(03191)由高位略為回吐，是入市好機會？晶片短缺在未來一兩年都可能是新常態，不單止內地，多國政府積極尋求解決方法，如果想把目光放得更遠，有何投資機遇？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12時半直播，有Global X ETFs 銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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