【高盛推介】吉汽見1個月低位　博反彈留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車在上周二(13日)高見25.85港元後開始連日回落，周二(20日)低開約1.9%後跌幅擴大，早段低見22.25元，為1個月低位，為恒指中表現最落後的成分股。

內地工信部總工程師、新聞發言人田玉龍早前表示，根據行業機構分析，今年新能源汽車的產銷量將實現高速增長，預計可達到200萬輛左右。此外，中國汽車工業協會公布最新數據，上月商用車產銷分別達38.8萬輛和44.6萬輛，雖按年跌26.3%及16.8%，但若將車型分類，貨車產銷按年大幅下降，客車產銷則按年大幅增長。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金兩邊部署。好倉方面，認購證過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約870萬元。牛證於周一(19日)亦見獲資金轉向流入，並較集中在22.5至23元收回區域的產品。淡倉方面，則見認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，而周一部署熊證的資金則傾向沽出獲利。

吉汽購證24922，行使價24.05元，2021年9月20日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、行使價22至25元間，槓桿最高之一。

吉汽購證14756，行使價26.35元，2021年9月20日到期，實際槓桿7.9倍，行使價23至27元間產品中，槓桿最高。

吉汽牛證68830，收回價20元，行使價19.5元，換股比率50，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

吉汽牛證68007，收回價19元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率5.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

吉汽沽證16202，行使價21.83元，2021年9月24日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。

吉汽熊證61846，收回價28元，行使價28.5元，換股比率50，槓桿比率3.8倍，近5.5元收回距離遠熊。

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