資金棄股湧新興市場債券　趨勢料加劇

Delta變種新冠病毒在疫苗接種率低的發展中經濟體肆虐，新興市場投資者將資金投入債券並削減股票的趨勢將加劇。

外媒報道，國際金融研究所數據顯示，不包括中國在內的新興市場債市已連續第11個月資金淨流入，是2018年初以來持續時間最長的紀錄。數據顯示，今年上半年債市資金淨流入規模增至992億美元(約7,737億港元)，股市淨流出規模為22億美元(約171億洪元)。

報道指出，MSCI新興市場股票較今年2月中旬的峰值已累跌近9%，相反，摩根大通美元債券指數較3月初觸及的低位反彈5%。一項衡量新興市場政府本幣債券的指數較3月低時的低位上漲了約2.7%。

BNP Paribas Asset Management Asia Ltd.多資產解決方案主管Paul Sandhu認為，變異毒株傳播給新興市場帶來的風險尚未完全體現，資金流入債券的情況不會很快改變。瑞士百達資產管理駐倫敦多資產高級策略師Arun Sai也表示，相比股票，他更看好新興市場債券，稱新興市場股票只有在前景相較成熟市場更加優越的時候，才會吸引持續的資金流入。

法國巴黎銀行駐香港的Sandhu表示，新興市場債券提供了非常有吸引力的孳息率，反觀股票流入高度集中在美國市場，而非新興市場。