疫情令越南廠房停工　Nike波鞋恐缺貨

隨着疫情在東南亞地區漫延，位於東南亞的國際品牌生產線受到影響。據外媒報道，全球運動用品巨頭Nike出品的波鞋將會出現短缺，因其位於越南的廠房因疫情而停工，無法生產。

報道指出，越南是Nike波鞋的主要生產地，佔該公司波鞋生產量近5成。Nike位於胡志明市鄰近的同奈省工廠宣布因疫情關係停工至7月20日。但影響不只波及波鞋銷售，因有份製造Nike服飾的供應商儒鴻也已停工至本月17日。

標普全球市場智庫(S&P Global Market Intelligence)的研究機構數據顯示，Nike今年第二季的美國海運進口量有近5成來自越南。其研究員Christopher Rogers表示，Nike的狀況並不是單一例子，意味其他品牌也正面對潛在的缺貨風險。

Nike財務長Matthew Friend亦在上月底表示，預期供應鏈延誤和物流成本上升的狀況將持續到明年會計年度，且市場需求一向大過供給。意味進一步的波鞋出貨量下降，可能使公司無法應對歐美國家因經濟復甦而增加對產品的需求。