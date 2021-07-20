埃利安警告：Delta變種病毒只有兩種結果　最悲是滯脹

著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安在外媒撰文警告，面對Delta變種病毒的威脅，如果全球繼續各自為政對抗疫情，變異毒株的風險就將長時間存在。從某種意義上說，似乎還沒有哪個國家在以下3方面都做的不錯：保持極低的感染數字、疫苗接種率達到能建立起人群免疫屏障的水平、對新變異毒株有強大的防禦能力。

他舉例，澳洲在控制感染人數方面做得非常好但疫苗接種速度很慢，英國疫苗接種率高但感染人數激增，而非洲在這3方面都落後。

他表示，若今次的變種病毒在感染與重症之間的關聯性愈低，政策通過兩個關鍵點支撐經濟高增長的空間就愈大。第一個關鍵點是減少對央行以充足和可預測的方式購買金融資產的依賴，更多地轉向以成長為導向的財政和結構性政策；第二個關鍵點是從紓困救濟過渡到更加重視改善物質和人力基礎設施。

然而，若感染與重症之間的關聯性被證明很高，那麼採取的政策就既要處理需求也要處理供應問題，最終可能帶來滯脹壓力——這是政策最難應對的麻煩，也是大多數金融資產估值面臨的最可怕問題。如果出現這種情況的可能性顯著增加，政府和央行就不得不同時在兩件事上下更大力氣：努力應對私人需求的急劇下降，包括家庭消費和企業投資；在供應方面，嘗試處理更多瓶頸和勞動力市場僵化的問題，它們可能在需求下降之際造成持續性的通脹壓力。

由於目前仍未確定上述的境況，其未知的謎團加大了經濟施策的難度。