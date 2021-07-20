美債息下挫　意味美國經濟將陷入大衰退？

新冠肺炎疫情惡化，加上預期次季美國經濟增長見頂，拖累美股急挫，不少投資者擔心，近期美元走強、美債息下滑，會否預視美國經濟將步入大衰退？外媒引述摩根大通投資組合經理Phil Camporeale指出，市場過度憂心，儘管未來經濟成長可能放緩，但也不至於落入衰退。

報道引述數據顯示，美國10年期國債孳利率周一下跌近12個基點，至1.181%，創下自2020年3月23日以來的最大單日跌幅。Camporeale認為，孳息率走低總是會讓人們感到驚嚇，但從美債孳息率來看，市場似乎太過憂心美國的經濟增長。

他表示，美國國債孳息率如今回到了今年2月中旬的水平，可是目前美國的經濟狀態遠好於當時。2月時疫苗接種才剛啟動，但是如今大多數65歲以上的美國人已經完成疫苗接踵，有助於使重症病例和住院率保持在較低水平。此外，隨着經濟持續反彈，初領失業金人數現在也遠低於2月份水平。

儘管美國經濟增長可能會在第２季觸頂，但Camporeale認為這並不意味將從增長高峰走向衰退，他仍然相信美國今年GDP增長將高於趨勢。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師Scott Wren認為，美國經濟今年將強勁增長約 7%，並在2022年增長約5%。他表示，從經濟前景來看，美10年期國債孳息率過低，他預計到今年年底，孳息率可能會升至2%左右。

報道又引述摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner曾表示，全球已經進入更溫和的擴張階段，已經過了增長的高峰，但該行不認為經濟會急劇下跌。他預期，在就業增加、被壓抑的儲蓄和持續的財政支持推動下，未來一年經濟將繼續穩健增長。從長期來看，經濟的擴張預期會逐漸降溫至更穩定的上行步伐。