內地各省上半年人均可支配收入　上海4萬人幣居首

國家統計局早前公布今年上半年31個省份居民可支配收入情況，數據顯示，人均可支配收入最高的上海市上半年首次突破4萬元(人民幣，下同)，以4.357萬元居第1位。

內媒報道，國家統計局發布的資料顯示，上半年全國居民人均可支配收入1.7642萬元，按年名義增長12.6%。受到去年上半年低基數的影響，兩年平均增長7.4%，比第1季加快0.4個百分點。扣除價格因素後，年實際增長12%，2年平均增長5.2%，略低於經濟增速。

以地區來看，有10個省市上半年居民人均可支配收入高於全國水平，分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東、遼寧和重慶，其中前7名的省份人均可支配收入超過2萬元。

上半年上海人均可支配收入首次突破4萬元大關，以4.357萬元居首位，是上半年唯一1個突破4萬元的省份。上海去年整年居民人均可支配收入為7.2232萬元，同樣居全國首位。

北京市則以3.8138萬元緊隨其後，其餘省份與上海、北京都有較大的差距。

報道指，上海和北京城鎮化率都接近9成，兩地的現代服務業最為發達，而資訊軟件和資訊技術服務業、金融業、科學研究和技術服務業等高收入行業也多集中於上海與北京。

上海、北京之後，浙江上半年居民人均可支配收入首次突破3萬，以3.998萬元位居第3，也較其後的江蘇、天津、廣東高出不少。

消費方面，上半年全國居民人均消費支出1.1471萬元，比去年同期名義增長18%，扣除價格因素，實際增長17.4%。當中，上海、北京、浙江、天津、廣東、江蘇、福建、重慶、湖北9省份人均消費超全國平均水平。