美匯逼93關 道期升245點
2021年07月20日 16:19
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美匯指數報92.98；港匯見7.7715；離岸人民幣(CNH)報6.4878；美元兌日圓報109.65；歐元企1.1787，英鎊處1.3645。金價回落至1,812美元。油價反彈逾1%，布油報69.42美元，紐油報67.37美元。比特幣報29,850美元，跌5.22%。道指期貨升245點。
●市後關注點
-20:30 美國6月新屋動工；美國6月建築批核
●恒生指數收報27,259點，跌230點或0.84%。國企指數收報9,864點，跌93點或0.94%；科技指數收報7,337點，跌94點或1.27%，主板成交1,395億港元。三桶油跟隨油價急挫，中國石油挫3.57%，中國石化及中國海洋石油跌2.73%及1.75%。https://bit.ly/3eA2vpX
-中移6月5G套餐客戶淨增2,874萬戶。
-兩項目恢復預售，恒大股價跌10.2%，華置挫4.34%。
●滬綜指收跌2點，深成指升0.4%。https://bit.ly/3BdVvZs
●格芯否認英特爾收購傳言，將按計劃推動明年IPO。
●市場狂喜情緒將告終？華爾街狂人：投機者將被擊潰。
●美股急跌響警號！大好友奉勸7月不該「逞英雄」。
●資金棄股湧新興市場債券，趨勢料加劇。
●監管憂慮再現？比特幣近1個月來首次跌穿3萬美元。
-美財長耶倫敦促監管穩定幣，強調須迅速行動。
●美國最貴大樓兩層豪宅12億售，買家係呢位中國富豪...
●亞開行微調亞洲發展中經濟體GDP預測，香港今年料增長6.2%。
●中國經濟：
-農業農村部：養豬戶高利潤階段已結束，別再賭市場。
-人行：支持上海在人民幣可自由使用方面先行先試。
—財政部：上半年證券交易印花稅收入按年大增61%。
●傳電訊盈科洽售數據中心資產，涉資逾46億元。
●歐冠昇對黑雨休市感疑惑，傳港交所正檢討相關制度。
●銀色債券今起接受認購，專家建議每人申購不多於30手。
●芳菲首批料推30伙，將於周內公布價單。