銀色債券要點抽？抽幾手？一文話你知

專為「老友記」而設的第6批銀色債券(Silver Bond)接受認購，今次銀債認購年齡門檻由65歲降至60歲，料將吸引更多好「息」的長者入場。由於今批銀債保證回報達3.5厘，持貨3年每手穩袋1,050元。

今次銀債的發行額為240億元，並會視乎情況最多增發至300億元，規模為歷次最多。債券年期為3年，每半年派息一次，每手入場門檻為一萬元。只要是1962年或之前出生的本港居民，便可透過20家配售銀行及24家指定證券經紀認購，謹記重複認購不予受理。

有錢賺當然個個都想賺到盡，不過，政府為防止銀債被個別投資者集中持有，是次銀債每人上限為100萬元，即每位投資者最多獲配發100手債券。值得留意是，由於銀債不設二手市場，中途退出僅可由指定銀樓及券商回購，無法賺取全期利息。

多間銀行及證券商均搶閘推出認購優惠吸客，其中交通銀行(香港)、花旗銀行、信銀國際、上海商業銀行等亦推出「7免」優惠，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、以債券形式存入之費用及到期贖回費等。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，iBond流通性較銀債充足，加上60歲或以上的長者才能認購，相信需求不及iBond。不過，銀債派息達3.5厘，在今年通脹未必達2%的預期下，仍屬吸引的賺息投資工具。

對於手持大量收息股的長者，由於股市波動性大，隨時賺息蝕價，他建議將部分股票配置換做銀債。而早前抽中iBond的長者，考慮到現價套現收益已屆不錯水平，及「保底息」僅兩厘，明顯低於銀債，有需要亦可提早沽貨離場。

香港財務策劃師學會主席李澄幸表示，今批銀色債券派息率不會少於3.5厘，同意若長者有閒置資金，不妨出手認購，基於分配機制等因素，建議抽20至30手。甚至資金充裕的話，更毋須沽出手持的iBond，因兩者都是不錯的收息工具。