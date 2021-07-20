傳奇災難預言家：泡沫將在數月內爆破　最吸引資產是...

被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham，在接受外媒訪問時再次警告，泡沫已經無處不在，或要數月才破滅，將會產生巨大的負面財富效應。

被問及何時導火線會爆發，Grantham表示，正是市場達到頂峰，投資者感到歡欣，認為完美經濟會無限延續的時候。惟利率、通脹、勞動力及大宗商品價格等問題均迫在眉睫，且以上種種似乎不如數周前般樂觀。他指，與以往任何泡沫破滅相比，今次會產生前所未有的巨大負面效應，因為這是首次不同領域都出現泡沫，如利率、股票、房屋、非能源大宗商品。它們上升時給所有人財富效應，下跌的過程將會是痛苦的。

Grantham續指，刺破泡沫的可能是病毒、亦可能是通脹，又或者是出乎意料的。他認為泡沫破裂前可能還有數月的空間，因為刺激措施、經濟復甦、疫苗接種都讓泡沫比最初預期多維持幾個月。他希望還有幾個月的時間，可以有機會警告更多人。

至於哪種資產類別較有吸引力，他稱可以持有現金，或者可以跟大戶般大量買入表現最差的資產類別。他指出，最被低估的是價值股和新興市場，應該可在未來10年獲得積極的回報。