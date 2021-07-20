中電信聯通36%客戶用5G 數據勢成下月業績焦點...
2021年07月20日 17:28
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（中新社圖片）
中國電信(00728)公布，6月份5G客量淨增666萬至1.3115億戶，同月流動通訊客量淨增182萬戶至3.6249億戶，5G滲透率升至36.18%。
與中電信以3.5GHz「黃金頻段」和2.1GHz中頻頻段「共建共享」5G網絡的中國聯通(00762)同日公布，6月5G客量淨增723.6萬戶至1.1333億戶，滲透率升至36.5%，首次超越中電信居國內電訊商之冠。
5G套餐的人均消費比較高，對每月每戶平均收入(ARPU)及整體服務收入都有幫助，但不排除消費者只是貪5G月費計劃包含的數據多一大截，實際上只用4G網絡。
中國移動(00941)6月5G客戶淨增速度加快至創新高的2,874.5萬戶，達到2.5億戶，比中電信和聯通加起來略多，但該企對外公布5G客量發展目標之定義為真正使用5G網絡的人「今年達到2億戶」，印證了這批5G大軍不是全部恒常使用公司重金建設的5G網絡。
之所以強調「真5G」，原因是恒常接上5G網絡始能用上更多5G獨有的增值應用。然而，中電信、聯通和中移現時公布的5G客都只是5G月費計劃用戶，所以究竟當中有多少是「真5G」，就要看3大企業下月發布中期業績時如何解畫。