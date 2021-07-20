中電信聯通36%客戶用5G　數據勢成下月業績焦點...

5G套餐的人均消費比較高，對每月每戶平均收入(ARPU)及整體服務收入都有幫助，但不排除消費者只是貪5G月費計劃包含的數據多一大截，實際上只用4G網絡。

之所以強調「真5G」，原因是恒常接上5G網絡始能用上更多5G獨有的增值應用。然而，中電信、聯通和中移現時公布的5G客都只是5G月費計劃用戶，所以究竟當中有多少是「真5G」，就要看3大企業下月發布中期業績時如何解畫。