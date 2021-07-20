【新盤追擊】何文田芳菲衣、食、住、行逐一睇

都市人對住屋的需求日益講求，既要多姿多采，又要有優閒的舒適感若然能方便照顧毛孩，就更令人嚮往；美聯物業首席區域營業董事潘皜民認為，要滿足以上的要求，九龍何文田的勝利道當之無愧，何文田本身屬於高尚住宅區，而勝利道毗鄰加多利山，坐擁亞皆老街及窩打老道的生活便利，同時又享有內街獨特氛圍。發展商近年亦睇中商機，在勝利道進行多項舊樓收購及重建，令這條街煥然一新；而這裏的單位呎租亦已達到60元。

老牌發展商協成行，相隔7年再度推出的新盤芳菲（MADERA GARDEN）選址就正正位於何文田勝利道5號，樓盤以單幢式設計，樓高26層，共提供71伙分層住宅，當中一房至兩房標準戶佔67伙，面積286至481平方呎，其餘4伙是特色戶，另外項目亦設有私人會所及商業樓面。

芳菲位於勝利道，完全迎合既忙碌又有活力的都市人口味，潘皜民指出，勝利道坐擁兩鐵三線優勢，前往港鐵旺角東站、旺角站及油麻地站，僅約6至10分鐘步程。另外，勝利道一直有不少特色食肆，寵物店等進駐，加上鄰近旺角、油麻地等旺區，衣、食、住、行包羅萬有。想知更多芳菲資訊，可以Click片了解。

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