議價空間所剩無幾　新葵芳花園僅減1%易手

二手市場轉旺，業主議幅收窄，葵涌新葵芳花園兩房單位，減價不足1%，即以681.8萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座中層B室，實用面積約733方呎，套三房加工人房間隔，望海景，獲租客以30,000元租入，實用呎租約40.9元，業主於2003年6月以344萬元購入，按買入價計算，持貨18年享約10厘租金回報。

●筲箕灣樂融軒中層C室，實用面積約501方呎，兩房間隔，原業主叫價約995萬元，議價後獲上車用家以980萬元購入，實用呎價約19,561元，原業主於2014年1月以約632.6萬元購入，轉售帳面獲利約347.4萬元，物業升值約55％。

●鰂魚涌太古城7月至今錄得40餘宗租賃成交，平均實用呎租約39元，其中恆星閣高層A室，實用面積約748方呎，套三房間隔，望部分海景，6月初放租叫價32,800元，累減4,800元，以28,000元租出，實用呎價約37元。

●北角城市花園7月錄5宗買賣，包括4座中層D室，實用面積約1,226方呎，套三房間隔及工人套房，享內園景，以2,100萬元易手，實用呎價約17,129元，新買家屬於用家。

●北角城市花園13座中層D室，實用面積約889方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,438萬元承接，實用呎價約16,175元，原業主於2006年9月購入上址自住，當時作價418萬元，持貨15年至今沽出，帳面獲利1,020萬元，單位期內升值約2.4倍。

●天后金龍大廈A座中層3室，實用面積約857方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以1,638萬元承接，實用呎價約19,113元，原業主於2005年12月以498萬元購入，持貨16年帳面獲利1,140萬元，單位期內升值近2.3倍。

●灣仔慧蘭閣低層B室，實用面積約224方呎，一房間隔，以425萬元易手，實用呎價約18,973元，新買家睇過灣仔區多個物業，見單位屬灣仔區的入場盤，即拍板入市。

●大潭陽明山莊7座中層51室，實用面積約1,505方呎，三房雙套連工人套房間隔，享山景，日前以75,000元獲承租，實用呎租約50元，現時屋苑約有50個租盤提供，最低入場價由月租42,000元起。

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九龍區

●長沙灣昇悅居8座中低層E室，兩房間隔，望街景，實用面積約491方呎，以約17,800萬元放租約1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以16,800元租出，實用呎租約34.2元，新租客為單身人士，睇樓兩次即決定承租上述單位。

●長沙灣碧海藍天3座低層G室，實用面積約494方呎，兩房間隔，每月16,800元獲同區客承租，實用呎租約34元，業主於2021年3月斥資800萬元購得，按現水平租金計，回報率約2.52厘。

●奧運站凱帆軒7月暫錄約4宗二手買賣，與上月同期比較增加2宗，屋苑1座低層B室兩房戶，望全海景，實用面積約467方呎，以約1,010萬元放盤約1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價20萬元，以約990萬元成交，實用呎價約21,199元。

●奧運站維港灣10座中低層H室，實用面積約467方呎，兩房間隔，最新以995萬元沽出，實用呎價約21,306元，原業主於2007年8月以293.8萬元買入，持貨快將14年帳面獲利701.2萬元離場，單位升值約2.4倍。

●西南九龍君滙港5座極高層D室，望海景，兩房間隔，實用面積約478方呎，以22,000元放租3星期後，獲區內客接洽，議價後減價2,000元，以約20,000元租出，實用呎租約41.8元，新租客為情侶，睇樓3次後決定承租。

●茶果嶺麗港城1座低層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，放盤2個月，原先放盤叫價810萬元，經議價後降至775萬元，獲睇好該區的外區客購入，減幅約4.3%，實用呎價約14,990元。

●將軍澳MONTEREY第6A座高層G室，實用面積約288方呎，開放式設計，望園景，開價640萬元，經議價後減價13.2萬元或約2.1%，最終以626.8萬元沽出，實用呎價約21,764元，原業主於2017年3月以約422.8萬元購入，持貨至今約4年帳面獲利約204萬元，單位升值約48%。

●將軍澳居屋富康花園9座高層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，享山景，原先於未補價第二市場開價588萬元，放盤一星期，獲區外白居二買家以572.5萬元承接，實用呎價約9,671元。

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新界區

●葵涌新葵芳花園A座高層3室，實用面積約408方呎，兩房間隔，原先開價688萬元，經議價後減價6.2萬元或約0.9%，新近以681.8萬元沽出，實用呎價約16,711元。

●荃灣環宇海灣3座低層E室，實用面積約765方呎，套三房間隔，新近以1,300萬元沽出，實用呎價約16,993元，原業主於2014年6月以約764.4萬元購入，持貨至今約7年轉手帳面獲利約535.6萬元，物業升值約70%。

●屯門大興花園2期1座高層F室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望樓景，外區上車客感樓價持續向上，故加快入市步伐，考慮不久決定承接，原業主上月開價約600萬元放售，數度議價後以593萬元成交，實用呎價約13,266元。

●屯門叠茵庭3座低層A室，實用面積約376方呎，兩房一廳間隔，內地學生見該屋苑鄰近上學地點，決定預繳一年租金，以月租13,000元租入，實用呎租約34.6元，如以同類型單位銀行估價約532萬元計算，租金回報率2.9厘。

●天水圍居屋天頌苑B座中層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場以480萬元沽出，實用呎價約7,385元，新買家為上車客，原業主於2000年1月以105.1萬元一手買入，自住21年轉售帳面獲利374.9萬元，單位年間升值約3.6倍。

●元朗尚悅本月累錄約18宗買賣，其中1座中層J室，實用面積約411方呎，兩房間隔，叫價600萬元，議價後以596.8萬元成交，實用呎價約14,521元，新買家為上車客。

●上水名都4座中層G室，實用面積約454方呎，原則三房改兩房間隔，終以610萬元沽出，實用呎價約13,436元，原業主於2015年10月以約438萬元購入，持貨至今約6年轉手帳面獲利約172萬元，物業升值約39%。

●粉嶺囍逸7月錄約2宗買賣，最新錄得2座高層A室，實用面積466方呎，兩房間隔，議價後以773萬元獲承接，實用呎價約16,588元，新買家為用家，原業主於2016年以550萬元購入，持貨5年帳面獲利223萬元，單位升值約40.5%。

●大埔嵐山2座中層D室，實用面積491方呎，兩房間隔，享少海景，以714萬元易手，實用呎價約14,542元，新買家為用家，入市單位打算自住，原業主於2014年以約485萬元購入，持貨7年沽出帳面獲利229萬元離場，單位升值約47.2%。

●沙田翠麗花園7月暫錄約2宗買賣，屋苑B座中層8室，實用面積305方呎，兩房間隔，開價約510萬元，議價後以505萬元易手，實用呎價約16,557元，新買家為用家，原業主於2015年以360萬元入市，持貨6年帳面獲利約145萬元，單位升值約40.3%。

●沙田帝堡城3座低層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價860萬元，放盤2個月，減價20萬至840萬元沽出，實用呎價約15,356元，原業主於2016年1月購入，當時作價590萬元，持貨逾5年至今轉售，帳面獲利250萬元，單位期內升值約42%。

●沙田碧濤花園1期雅碧閣中層F室，實用面積約646方呎，三房間隔，望山景，原先開價850萬元，放盤3星期，減價20萬元，減幅約2.4%，獲買家以830萬元承接，實用呎價約12,848元，原業主於2012年4月以428萬元購入上址及車位，持貨9年多至今沽售，帳面獲利402萬元，期內升值約94%。

●沙田第一城7月暫錄約23宗買賣，屋苑2座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以622萬元易手，實用呎價約19,021元，原業主則於2010年以195萬元購入，持貨11年帳面獲利約427萬元，單位期內升值約2.2倍。

●馬鞍山中心3座高層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以693萬元易手，實用呎價約18,480元，屬近期高價成交，新買家為用家，原業主於1994年以202萬元購入，持貨27年帳面獲利約491萬元，單位升值約2.4倍。

●馬鞍山迎海5座低層F室，實用面積約582方呎，兩房間隔，原先叫價1,150萬元，放盤1個月，累減110萬元，減幅逾9%，獲買家以1,040萬元承接，實用呎價約17,869元，原業主於2019年9月購入上址，當時作價910萬元，持貨不足3年沽售，扣除樓價10%額外印花稅約104萬，帳面仍獲利約26萬元離場。