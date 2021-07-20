3.5厘保底息吸引　銀債首日開賣即創紀錄

環球通脹升溫，令本港具有3.5厘「保底息」的銀色債券(Silver Bond)更見吸引力。專為「老友記」而設的銀債周二(20日)起已接受認購，入場年齡門檻首次由65歲降至60歲，發行額亦由去年150億元提升至240億元，可視乎情況最多增發至300億元，規模為歷次最大。銀行界預期，今年申請人數及認購金額可望創歷年新高，最終入飛人數及總認購金額或達20萬人及600億元。

新一批銀債為3年期，每半年派息一次，每手入場門檻為一萬元，持有3年最少可穩袋1,050元。惟銀債不設二手市場，中途退出僅可由指定銀行及券商回購，無法賺取全期利息。今次認購期直至7月30日下午2時。

當中不乏大手入飛，中信銀行(國際)首日接獲之最高認購金額為100萬元，平均認購金額約30萬元；工商銀行(亞洲)稱，首日最高認購金額超過250萬元，每人平均認購金額約34萬元，而總認購人數及金額較去年首日上升近兩倍。耀才證券也透露，收到近380人申請，涉資近3億元，有8張大飛。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，今次銀債首日認購反應熱烈，相信是由於銀髮族普遍較傾向穩定收益，在資產配置上會考慮較低風險投資。再者，在持續低息及不確定的投資環境下，銀債仍能提供較高而又穩定派息，發揮抗通脹、保本的作用，預計今次認購將會持續熾熱。