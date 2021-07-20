期油反彈乏力 下季仍看俏

變種病毒Delta侵襲全球，市場憂慮封城窒礙原油需求，國際油價在周一嚇冧約7%後，周二(20日)彈力有限，紐約期油每桶報66.67美元，升0.38%；布蘭特期油報68.69美元，僅漲0.1%。縱使油價短期內仍趨波動，但投資界依然看好下季表現。

高盛指出，變種病毒可能令兩個月的全球每日石油需求降低100萬桶，實際須視乎發展中國疫苗接種行動會否令住院人數減少，若然下降，影響可能會更低。然而，由於下半年供需會較之前略微偏緊，加上石油輸出國組織及盟國(OPEC+)增產步伐較慢，應可完全抵銷兩個月的需求衝擊。該行預計，第三季每日供應缺口150萬桶，低於之前估算的190萬桶，故料布蘭特期油下季才能衝上每桶80美元，有別於之前估計的今季，而本季料徘徊75美元。

瑞銀也對油價樂觀，認為有3大原因將推動布蘭特期油年底前重返80美元，分別是OPEC+已排除了大量供應過剩的風險；主流經濟體繼續復甦將帶動需求；疫情不穩反而影響運油量下降。

金價方面，儘管股市大跌，但今次避險資金對買金興趣不大，市場難免失望。德國商業銀行指出，這反映投機興趣可能開始轉變，據黃金交易所買賣基金(ETF)倉位估算，投機者將進一步沽金。分析認為，金價每安士1,800美元恐再度失守，若跌穿，要到1,790美元才算是買入良機。紐約期金周二曾見1,818美元，升0.49%。

除油金外，市場也關注鋼鐵原材料鐵礦石，其走勢亦主宰全球通脹前景。世界第二大鐵礦石生產商淡水河谷披露，上季產量7,570萬噸，低於預期的7,800萬噸，因一家新工廠出現初期問題，令全球市場受到新衝擊。國際鐵礦石期貨周二徘徊每噸222美元，仍貼近歷史高位229美元水平。