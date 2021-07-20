中國農業部：全力確保秋糧豐收　呼籲農民適時售糧變現

全球糧價指數處高位徘徊之際，中國已踏入秋糧產量形成的關鍵時期，由於秋糧佔全年產量75%以上，即使遇上旱澇、颱風等災害頻發時期，農業農村部周二(20日)揚言會千方百計取得秋糧好收成。不過，當局考慮到今年夏季雨水偏多，糧食保存難度大，籲農民適時售糧變現。換言之，囤糧惜售待價而沽，隨時只會得不償失。

今年糧價急速攀升，高通脹壓力顯著。農業農村部市場與信息化司副司長宋丹陽解釋，年內糧價受需求拉動和成本推動而恢復漲勢，其中化肥等價格漲幅較大，人工及土地成本剛性上行亦推升成本。

在3大主糧中，今年上半年玉米產區批發均價每斤1.39元人民幣，按年狂升44%。然而，宋氏大派「定心丸」，稱隨着夏糧上市及替代品進口到港量增加，今年秋糧收穫前內地玉米價格高位趨穩的可能性較大，惟需​防範國際糧價大幅波動帶來的傳導影響，預計秋糧上市後內地玉米供給形勢將進一步改善。

因應加工、企業補庫需求旺盛，且小麥替代玉米存在價格優勢，將有力支撐小麥價格。但由於今年小麥豐收，加之庫存處於高位，暫預計小麥價格將保持基本穩定，大漲大跌的可能性都不大。

糧價一片「漲」聲之中，跌跌不休的生豬價格更惹市場關注，甚至導致部分養殖戶出現虧損的問題。農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員辛國昌昨稱，近期豬價跌勢已被遏制，7月以來豬價雖略低於成本線，但估計未來一段時期豬肉供需總體仍屬平衡。隨着消費趨旺，養豬戶有機會回到正常的利潤水平，但他提醒養豬業高利潤階段已告結束。