新盤積極部署　何文田新盤周六開放示位

一手樓氣氛暢旺，不少新盤積極部署開售。其中，有市區新盤將於周六開放示範單位予公眾參觀，加入搶客戰。惟據一手銷售資訊網資料，何文田傲玟再錄終止買賣記錄，為2個月內第3宗終止成交。

●何文田傲玟再錄終止買賣 發展商為高銀

據一手銷售資訊網資料，高銀集團何文田傲玟再錄一宗終止買賣合約記錄。該單位為透過招標形式售出的項目第3座10樓A室，實用面積1,228方呎，去年9月以成交價逾3,577.53萬元售出，呎價約29,133元。

●芳菲首批料推30伙 將於周內公布價單

新盤推售氣氛熱烈。協成行旗下何文田新盤芳菲，周六(24日)將開放示範單位予公眾參觀及開始接受認購登記。

該公司高級項目經理陳婉霞表示，項目將於本周內公布價單，預計首批價單推出30個單位，包括一至兩房戶。項目主要針對年輕家庭客及投資者，定價參考同區一手及二手售價，並提到同區呎價約兩萬多元，項目關鍵日期預計為2022年9月30日。

●【多相】芳菲開放一房示範單位 主打輕奢風

發展商協成行旗下何文田芳菲，周二(20)首度開放示範單位予傳媒參觀，單位以28樓C室為藍本，實用面積414方呎，採一房間隔，設計風格以輕奢風為主打，長方形客廳涇渭分明，外連22方呎露台；睡房擺放大床後仍可三邊落床。

●鴨脷洲南灣天台複式戶 連車位賣4738萬元

●西南九龍維港滙III周六開售89伙

據新價單顯示，單位主要集中於第1B及2座，實用面積由312至449方呎，包括5個兩房戶及34個一房單位。其中，入場單位為1B座2樓B室，實用面積315方呎，一房間隔，折實售價809.43萬元，呎價約25,696元。此外，若以折實價計算，今次價單39個單位預計可套現約3.5億元。

據銷售安排指，周六以價單形式發售的單位包括11個開放式單位、53個一房戶及19個兩房戶。而招標單位則為三房連套房間隔。

●愛海頌周六發售83伙 入場費846萬元起

是次推售單位即供折實售價 由846萬至1,989.6萬港元，折實呎價17,336至25,345元。售價最低為兩房戶，位於2座9樓B室，實用面積488方呎。

●華懋旗下旭龢道大學閣推售第1座單位

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣今日(20日)上載樓書，資料顯示，項目包括第1至3座，每座樓高14層，實用面積由1,584至3,237方呎。該盤曾耗資逾10億港元重建，至2019年時更推出單位作租賃用途。

該公司銷售部總監吳崇武表示，意向只將項目第1座單位作銷售，第2及第3座單位則保留作出租用途。據樓書顯示，第一座最大單位為16樓A室特色戶，實用面積3,147方呎，連2,827方呎天台，四房連三套房間隔，並設有私人升降機大堂。

●屯門上嵐短期內再加推 有機會加價

建灝地產集團投資部經理鄭智榮表示，旗下屯門上嵐或短期內再度加推，有機會加價，而銷售安排亦將短期內公布。

此外，該項目與中原合作推出按揭計劃，全期按息為銀行同業拆息(HIBOR)加1.3厘，實際息率低至1.38厘，其中不設高存息戶口的現金回贈高達1.4%。

●美聯夥經絡推屯門新盤上嵐按揭優惠

美聯物業及經絡按揭轉介為屯門新盤上嵐買家，推出「CHILL低息高成數按揭優惠」，按息全期低至H+1.3%，按揭成數高達8成至9成。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，上嵐以具競爭力的價格推出市場，估計項目落成後呎租可達45元水平，回報率約3厘，故相信除了用家及分支家庭客外，亦可吸引投資客捧場。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，上半年樓市暢旺，一二手均錄得不俗的成交，樓市「價量齊升」，相信一手旺勢將延續至下半年。項目首兩輪單位均可以承造高成數按揭，意味可以即供付款方式承造最高8成按揭，或以建期付款方式承造最高9成按揭，料將吸引不少年輕單身貴族及家庭客入市。

布少明表示，7月以來，一手市場暫錄近千伙成交，二手樓價升勢持續。尤其是屯馬線開通，沿線物業潛力優厚。今年上半年新界區新盤銷售量錄3,558伙，以屯門及掃管笏區域佔比最多，佔約43.5%。而上半年屯門及掃管笏售出的新盤單位當中，以1房及開放式單位佔最多，比例合共接近79%。

●大埔白石角新盤朗濤再錄成交 成交價1775.5萬元