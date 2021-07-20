屯馬綫帶挈！馬鞍山迎海付辣稅仍有賺 荃灣誕居屋王

新鐵路網連接下，個別地區二手樓市持續升溫。本月截至周二，天水圍嘉湖山莊錄至少36宗買賣，交投量已超過上月全月水平。屯門大興花園成交量亦已比6月全月多3宗。至於馬鞍山迎海辣招盤付辣稅後仍獲利26萬元。

中原伍耀祖稱，屯馬綫全線通車，加上區內新盤即將開售，買家加快入市，嘉湖山莊本月交投反彈，已較上月全月32宗為多。屋苑美湖居6座中層E室兩房戶，實用面積約441方呎，交吉放匙一星期，速獲買家以560萬元承接，呎價約12,698元。

屯門大型屋苑情況相若。美聯區紹基指出，鐵路開通後，區內睇樓量大增，大興花園6月全月錄約10宗買賣，7月暫已錄13宗，項目2期6座低層A室，實用面積約544方呎，雖然層數較低，仍獲買家以662萬元承接，呎價約12,169元。

二手樓價被推高，馬鞍山迎海即使要支付額外印花稅仍「有錢賺」。世紀21奇豐蔡蓓表示，屋苑5座低層F室，實用面積約582方呎，叫價1,150萬元，放盤一個月，獲買家以1,040萬元承接，呎價約17,869元，原業主於2019年9月以910萬元購入，持貨不足3年沽，扣除約104萬元辣稅仍獲利。

元朗二手市場呎價更突破2.2萬元。市場消息透露，朗屏8號5座低層J室，實用面積約202方呎，開放式間隔，市傳以445萬元售出，呎價約22,030元，料挑戰區內二手呎價新指標。

此外，將軍澳過去3日期間，至少有3個屋苑呎價創下歷史新高紀錄。中原張鎮邦稱，全區7月錄近270宗二手買賣，其中慧安園4座高層D室，實用面積約354方呎，兩房間隔，開價690萬元放售，剛以650萬元易手，呎價18,362元創屋苑新高。據了解，屋苑對上一宗同類型成交於今年5月錄得，一伙實用面積相同的1座高層H室，以640萬元成交，呎價約18,079元。

香港置業劉浩勤表示，同區首都6座右翼中高層C室，實用面積約517方呎，去年7月叫價850萬元放售，剛減至830萬元轉手，成交金額創屋苑兩房戶新高，呎價約16,054元更屬項目新指標。原業主2012年2月以349萬元購入，期內帳面賺481萬元。

●5度破頂貴絕新界 尚翠苑第二市場呎價$14326

未補價第二市場買賣盤被急速消化，推動樓價向上。荃灣新居屋尚翠苑呎價，更在約一個半月間5度破頂，最新成交呎價達14,326元，再創新界同類市場新高。

中原劉潔儀稱，屋苑C座高層4室，實用面積約438方呎，開價638萬元，降價至627.5萬元售出。較一手購入價帳面升值約1.2倍。至於同項目A座高層1室，實用面積約439方呎，本月中在零議價下售628萬元，呎價約14,305元，為對上呎價紀錄。

個別買家願意追價入市。該行李燕群指，屯門居屋富健花園7座高層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，原先於未補價市場叫價500萬元放售，原業主見市旺，反價6萬元，仍獲上車客以506萬元購入，呎價約8,547元。

第二市場公屋單位都有捧場客。美聯黃淑賢指出，青衣長安邨安潮樓一個高層單位，實用面積約381方呎，開價328萬元，日前獲綠表客以305萬元承接，呎價約8,005元。該屋邨本月暫錄約3宗買賣。

業主叫價進取，加上樓價上升，中原表示，今年上半年整體二手公屋買賣合約登記錄306宗，總值8.87億元，按半年計分別下跌約7%及約3.8%。宗數及金額均創2019年下半年後近3個半年度的新低紀錄。