高銀旗下傲玟再錄交易告吹 涉3577萬

據一手銷售資訊網資料，上述原於去年9月售出的第3座10樓A單位，實用面積1,228方呎，當時成交呎價29,133元，已於周一終止買賣合約。而項目本月13日亦錄終止買賣個案，為第2座12樓B單位，去年4月成交價4,462萬元。

事實上，該盤自2019年11月開售以來，銷情一直緩慢，至今已逾一年半時間，扣除4伙交易告吹個案後，合共僅賣出24個單位，佔整項目單位總數401伙約6%，目前仍有九成多單位待售。

發展商早前表示，已通知各買家有關項目需再延遲交樓，大部分買家初步表示考慮繼續等候成交，公司會按照買賣合約之條款跟進處理事件。該公司又指，將繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。據了解，該盤最初預計關鍵日期為2020年11月，其後已先後延至今年5月及7月。