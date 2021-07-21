高銀旗下傲玟再錄交易告吹 涉3577萬
2021年07月21日 00:20
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潘蘇通旗下高銀集團的傲玟，交樓日期一拖再拖。
近期屢傳財困的高銀金融(00530)主席潘蘇通，旗下高銀集團的何文田新盤傲玟，早前已取得入伙紙，惟交樓入伙日期一拖再拖。項目相隔6日再錄交易告吹情況，最新一宗個案涉及原先成交價逾3,577.5萬元。
據一手銷售資訊網資料，上述原於去年9月售出的第3座10樓A單位，實用面積1,228方呎，當時成交呎價29,133元，已於周一終止買賣合約。而項目本月13日亦錄終止買賣個案，為第2座12樓B單位，去年4月成交價4,462萬元。
事實上，該盤自2019年11月開售以來，銷情一直緩慢，至今已逾一年半時間，扣除4伙交易告吹個案後，合共僅賣出24個單位，佔整項目單位總數401伙約6%，目前仍有九成多單位待售。
發展商早前表示，已通知各買家有關項目需再延遲交樓，大部分買家初步表示考慮繼續等候成交，公司會按照買賣合約之條款跟進處理事件。該公司又指，將繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。據了解，該盤最初預計關鍵日期為2020年11月，其後已先後延至今年5月及7月。