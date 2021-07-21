東方日報B1：資金「疫」逃亡　美債息過殘惹滯脹恐慌

變種病毒在全球擴散，東南亞新興市場確診個案高企，加上英國懶理警告全面開放，環球股市周一(19日)出現小股災。資金湧入債市避險，10年期美債孳息率曾失守1.2厘。專家警告，目前人們對變異毒株所知有限，使全球經濟陷入未知境地，各國救市政策上左右為難，最壞情況下恐現「滯脹」！

面對新冠肺炎疫情帶來的不確定性風險，市場資金大舉湧入債市避險，10年期美債息周二(20日)曾低見1.165厘，為今年2月以來最低水平。

一般而言，美國長期債息走勢主要反映其經濟前景，當市場預期經濟基本面向好時，代表未來加息可能性更高，繼而使長期債息上揚；反之亦然。不過，投資界似乎認為今次債息大跌，是債券投資者反應過度。

另方面，華爾街大行仍看好美國復甦步伐。摩根士丹利全球宏觀策略主管Matthew Hornbach認為，當前的債息變化，部分是由於投資者倉位及資金流動所引發，並非完全反映經濟基本面，現時債息已經跌至低於合理價值的水平。

他又指出，人們對於變種病毒Delta的擔憂顯著上升，主要在於疫情如何影響美國以外的經濟活動；惟同時要注意的是，美國將會在9月停止額外失業救濟，意味着政府的刺激措施退場，轉由民間接力，但這一進程現在也受考驗。

由去年起至今年初，市場曾一面倒看淡美元，更有意見認為美元崩潰。然而，大摩率先於今年1月份「轉軚」，把對美元的看法由負面轉為中性，而美匯指數自年初至今確實累升逾3%，周二更在避險情緒推動下高見93.04，為今年4月以來高位。Hornbach認為，在美國以外地區對疫情的擔憂日益加劇的環境下，預期今年底前美元會繼續上揚。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師Scott Wren也認為，從經濟前景來看，當前美債孳息率實在過低。該行預計，今年底該息率將升至兩厘水平，皆因預期美國經濟增長「非常強勁」，料今年GDP可錄得7%的增長；明年續增長5%。他表示︰「目前來看，再度實施封鎖措施引發經濟大幅下滑的可能性非常低。」

儘管如此，變種毒株引發的全球衝擊也不容忽視。安聯首席經濟顧問埃利安認為，人們對疫苗的效用、傳染性與死亡率之間的關係所知道的仍然不多，但這些因素「決定了我們能在多大程度上與疫情共存，以及共存多長時間。」

他認為，假如感染與重症之間的關聯度愈低，政府可以從貨幣政策轉為以增長為導向的財政和結構性政策、從紓困救濟過渡至基建政策，支撐經濟實現較高增長空間。

相反，若然感染與重症關聯度很高，那麼採取的政策就既要處理需求、也要處理供應問題，最終可能帶來「滯脹」壓力，即經濟增長停步而通脹急升，這也是大多數金融資產估值面臨的最可怕問題。事實上，當前種種因素尚不明朗，也使施行政策的難度加大。