皇冠改革不力　墨爾本賭牌隨時被收回

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)近年備受非法招賭、洗錢等負面消息困擾，維多利亞省和西澳省政府更相繼啟動最高級別的調查機構皇家委員會，以檢視是否褫奪公司在兩省的賭牌。

其中維省皇家委員會經過多日聆訊後，代表委員會的律師Adrian Finanzio周二(20日)力數皇冠改革不力，難以扭轉內部歪風，建議收回其墨爾本賭牌。由於皇冠墨爾本賭場在之前兩個財政年度均貢獻集團逾七成盈利，消息拖累皇冠股價周二(20日)顯著挫2.6%至10.46澳元，跌至近4個月低位，連跌4個交易日，累跌5.16%，市值累計蒸發近3.86億澳元(約21.97億港元)。

新南威爾士省監管部門之前批評，皇冠過往對有組織犯罪視而不見，又容許帕克本人以不合理的程度去操控公司的決定；之前有職員在中國內地非法招賭後被捕及被定罪，顯然是罔顧員工的安全。

Finanzio稱，Helen Coonan今年較早前擔任皇冠執行主席後拋出若干改革措施，但最樂觀都要等到明年底才完成。

他又批評曾任澳洲政府官員的Coonan早在10年前加入皇冠董事會時，就應着手整頓皇冠的管治問題，公司落得如斯田地反映她過去不作為，不能令人信服她能帶領皇冠滿足監管要求。

皇冠周二發新聞稿，未有評論上述總結陳詞內容，但就表示公司的總結陳詞將安排8月3日進行，同時仍為早前被指少交博彩稅的指控進行檢討。

皇冠的監管風波起源包括2019年被踢爆有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、其聘用的「疊碼仔」或涉嫌販毒，迄今已令皇冠未能啟動其悉尼賭牌，而在最壞情況之下，甚至會失卻澳洲所有賭牌。