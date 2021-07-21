美股道指反彈549點　標指結束3連跌

美股繼經歷周一(19日)暴瀉後，周二(20日)隨即反彈。道指收報34,511點，升549點或1.62%；標指收報4,323點，升64點或1.52%，結束連續3日跌勢；納指收報14,498點，升223點或1.57%。

面對市況突然轉向，著名美股大好友、Fundstrat聯席創辦人Tom Lee亦勸籲，投資者應在7月忍手，直言「今個月不是逞英雄的時候」。根據他30多年來的研究經驗，7月並不是押注股市上漲賺大錢的月份，料接下來數周股市仍會有壓力。不過，他繼續看好美股中長線表現，維持標指4,600點的年底目標，意味下半年仍有近雙位數百分比的升幅。

National Securities首席市場策略師Art Hogan認為，股市將有5%至10%的回調，但強調這是意料之中事，市場波動反而將為股市大幅反彈奠定基礎。他鼓勵長線投資者選擇平衝的持倉，成長型及周期股票權重相等，並每隔一段時間作出調整；強調「市場有很多上行空間，波動只是過程的一部分」。

個股方面，深受散戶投資者歡迎的「零佣金」網絡券商Robinhood Markets更新招股書，首次公開發行(IPO)定價區間介乎每股38至42美元，以上限價計算，此次IPO將最多融資23億美元，最高目標估值達到350億美元。

數據方面，美國6月新屋動工數為164.3萬戶，按月升6.3%，好過市場預期的159萬戶；同月建築批核數目意外跌5.1%，遜預期。