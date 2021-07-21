Netflix上季盈利遜預期　股價盤後先跌後回穩

串流影視平台Netflix公布，於第二季，收入按年增19.4%至73.4億美元，好過市場預期的73.2億美元，但增幅低於第一季的24.2%，並創近15個季度以來最慢的增速。

Netflix股價在周二(20日)盤後一度急跌逾5%，其後轉升，報533.5美元，升0.46%。

期內，淨利潤13.5億美元，折合每股盈利2.97美元，按年增近87%，但仍低於市場預期的3.14美元，以及公司業績指引的3.16美元。

於第二季，全球付費用戶數淨增154萬個，好過公司業績指引的100萬個，但低於FactSet統計的分析師預期淨增175萬個。

於第二季末，公司總付費用戶升至2.092億個，按年增8.4%，為近14個季度以來最慢增速。

值得留意，公司在北美地區付費用戶按季跌43萬至7,395萬個，市場預期按季增5.2萬個，公司承認當地市場接近飽和，並指存在典型的季節因素。

另外，EMEA (歐洲、中東、非洲)地區付費用戶淨增19萬個，至6,870萬個；南美和亞太市場付費用戶分別淨增76萬個和102萬個，至3,866萬個和2,788萬個。